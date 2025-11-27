Melilli, al via il progetto “Natale Inclusivo”. Sarà patrocinato dal Comune

Ha preso ufficialmente il via il progetto “Natale Inclusivo”, promosso dall’Associazione Di.Uni. e patrocinato dal Comune di Melilli, un’iniziativa rivolta a ragazze e ragazzi con disabilità, con l’obiettivo di favorirne l’espressione creativa, la socializzazione e la partecipazione attiva alla vita comunitaria.

Il progetto, che si articolerà per tre pomeriggi a settimana, prevede la realizzazione di semplici manufatti e lavoretti natalizi all’interno di un ambiente protetto, accogliente e ricco di stimoli. Le attività saranno guidate da operatori qualificati e pensate per promuovere lo sviluppo delle abilità manuali ed espressive, incoraggiando al contempo il confronto e la collaborazione.

L’iniziativa intende sostenere un percorso di crescita che favorisca: la socializzazione, attraverso momenti di incontro e relazione; la valorizzazione delle abilità creative, stimolando manualità e immaginazione; il confronto e il lavoro di squadra, fondamentali per maturare competenze relazionali; l’impegno personale, come strumento di autonomia e fiducia in sé.

“Natale Inclusivo” rappresenta un’importante occasione di integrazione e partecipazione, offrendo ai giovani coinvolti uno spazio in cui sentirsi parte attiva di un progetto condiviso e capace di rafforzare il senso di appartenenza alla Comunità.

L’Amministrazione Comunale esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dall’Associazione Di.Uni., sottolineando il valore sociale di un’iniziativa che pone al centro l’inclusione, la dignità e le potenzialità di ogni individuo.