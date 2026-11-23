Attualità · il festival

Ambiente, cultura e identità del territorio sono stati i protagonisti della prima edizione dell’Eco Book Festival, sabato 21 novembre al Musa, il Museo di storia naturale e archeologia di Melilli.

L’iniziativa, intitolata “Ecopoesie del legame”, è stata un’occasione per riflettere sul rapporto tra comunità e territorio, tra memoria storica e sostenibilità ambientale.

Al centro dell’incontro c’era la presentazione del libro “Melilli – Storia, cultura, tradizioni, personaggi” del professore Paolo Magnano. Il volume ripercorre la storia e l’identità della città attraverso immagini, racconti, testimonianze e approfondimenti sulle tradizioni e sui personaggi che hanno segnato il passato di Melilli. A dialogare con l’autore sono stati i professori Mario Blancato e Giuseppe Astuto.

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All’incontro sono intervenuti il sindaco Giuseppe Carta, Agatino Mirko Aloisio, l’avvocato Daniel Amato e Rosario Cutrona. Il dibattito è stato moderato dall’editore Carlo Morrone.

Il piano per le discariche

Durante il festival il sindaco ha illustrato il percorso di messa in sicurezza e bonifica delle discariche del territorio. Si tratta di un piano di interventi da circa 23 milioni di euro, finanziato con fondi pubblici per il risanamento ambientale.

Sei discariche sono attualmente interessate da lavori, per un investimento complessivo di 6,5 milioni di euro: Andolina, San Giuseppe, Dominici, Corvo, Belluzza e Canniolo. Altre risorse sono destinate alla messa in sicurezza permanente e alla bonifica di altri siti: il terzo bacino di Dominici, Millardo e Aprile, in contrada Bagali. A questi si aggiungono gli interventi previsti nelle aree che rientrano nel Sin di Priolo.

Il nuovo logo per il Natale

Il festival è stato anche l’occasione per presentare il nuovo logo “Melilli, Città dei Presepi”, che accompagnerà le iniziative del Natale 2026. L’obiettivo è valorizzare la tradizione dei presepi e rendere la città sempre più riconoscibile e attrattiva per i visitatori.

“Il futuro di una città non si costruisce soltanto con nuove opere, ma anche con la capacità di recuperare, tutelare e valorizzare ciò che già possiede – ha detto il sindaco Carta –. L’Eco Book Festival racconta proprio questo: una Melilli che investe nel risanamento ambientale, riscopre la propria storia e promuove le tradizioni che la rendono riconoscibile. La nuova identità di Melilli come Città dei Presepi, alle porte del Natale, è un altro tassello di questo percorso. Vogliamo che Melilli sappia valorizzare ciò che la rende unica, trasformando il proprio patrimonio ambientale e culturale in una risorsa per tutta la comunità”