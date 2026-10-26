Melilli, amici e senatrice Ternullo lo ricordano Fabrizio Monti nel giorno del compleanno

Attualità · Il RICORDO

Melilli ricorda Fabrizio Monti nel giorno del suo compleanno. Un’occasione che, invece di essere vissuta tra festeggiamenti e abbracci, si trasforma in un momento di commozione per gli amici, la famiglia e quanti gli hanno voluto bene.

“Oggi più che mai il nostro pensiero va a te, Fabrizio. Un giorno che avremmo voluto festeggiare insieme, tra risate, abbracci e quella spensieratezza che sapevi regalare a chiunque ti fosse accanto“. È il messaggio affidato a una nota congiunta dagli amici del giovane e dalla senatrice Daniela Ternullo.

Fabrizio, ricordano, era “un ragazzo solare, pieno di vita, con una risata inconfondibile, una battuta sempre pronta e una passione travolgente“. Un figlio, un fratello, uno zio e un amico speciale, capace di lasciare un segno profondo nella vita di chi lo ha conosciuto.

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Il giovane è morto tragicamente a 18 anni, il 16 agosto 2025, in un incidente stradale in moto lungo la strada provinciale 95, tra Priolo e Melilli. Una scomparsa che ha lasciato un vuoto ancora presente nella comunità.

Al ricordo si unisce la senatrice Daniela Ternullo, che racconta il legame personale con Fabrizio e l’emozione nel sentire gli amici continuare a ricordarlo.

“Mi unisco con piacere al pensiero e mi emoziono al ricordo di Fabrizio. Così come mi emoziona la voce degli amici che vogliono ricordarlo. Io ricordo Fabrizio, il ragazzo che con il sorriso in bocca mi salutava ovunque mi vedeva“, afferma Ternullo. “E oggi la nostra comunità, e soprattutto i suoi coetanei, si stringono attorno alla sua famiglia“.

La nota sottolinea come la prematura scomparsa abbia strappato Fabrizio all’affetto dei suoi cari e dei suoi amici, lasciando un vuoto che il tempo non cancella. A mantenerlo vivo, però, sono i ricordi, i piccoli gesti e l’affetto di chi continua a portarlo nel cuore.

“Oggi non vogliamo ricordare soltanto la tua assenza, ma celebrare la bellezza della persona che sei stato e l’amore che continui a suscitare“, scrivono gli amici.

Il messaggio si chiude con un augurio che racchiude il sentimento di quanti non hanno mai smesso di volergli bene: “a nome di tutti gli amici che non smettono di volerti bene, buon compleanno, Fabrizio. Ovunque tu sia, speriamo che ti arrivi tutto il nostro affetto. Ci manchi, oggi più che mai“.