Melilli approva il rendiconto di gestione: oltre 5 milioni di euro per investimenti sul territorio e servizi ai cittadini

Il Consiglio Comunale di Melilli, nella seduta di questa mattina ha approvato il Rendiconto di Gestione relativo all’anno 2025 entro i termini previsti dalla normativa, consentendo al Comune di essere il primo in Sicilia a raggiungere questo importante obiettivo.

Un risultato che rappresenta un chiaro segnale di efficienza amministrativa, solidità contabile e capacità di programmazione da parte dell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Carta. L’approvazione del rendiconto entro i termini ha permesso di liberare oltre 5 milioni di euro, risorse fondamentali che saranno destinate a investimenti sul territorio e al potenziamento dei servizi per i cittadini.

Tra i principali fondi resi disponibili, si segnalano: 1.100.000 euro per la riqualificazione urbanistica e rigenerazione ambientale, derivanti dalla Finanziaria Regionale che ha stanziato cospicue risorse per l’area AERCA della provincia di Siracusa; 1.700.000 euro ottenuti dal Credito Sportivo, destinati agli interventi sui campi sportivi di Villasmundo e Città Giardino, con il rifacimento del manto erboso, oltre che al completamento dello Stadio di Melilli (circa 200.000 euro).

Inoltre circa 2.400.000 euro di residui destinati a opere e servizi strategici, tra cui si evidenziano gli interventi più qualificanti: la realizzazione del nuovo Centro Anziani di Melilli; l’ampliamento del Centro Anziani di Città Giardino; la costruzione della nuova tribuna della Palestra Costanzo; interventi di riordino urbanistico, con la sistemazione dei marciapiedi di Viale Italia e il rifacimento di Via Ferla, Via Grappa e Via Santa Rita nella frazione di Villasmundo; 300.000 euro per la riqualificazione della centralissima Via Iblea a Melilli Centro; 200.000 euro per la realizzazione di nuovi parchi giochi per bambini nel centro e nelle frazioni; e 100.000 euro per il ripristino della storica Fontana di Piazza Crescimanno.

“Essere il primo Comune in Sicilia ad approvare il rendiconto entro il 30 marzo – dichiara il Sindaco – non è soltanto un dato formale, ma il risultato concreto di un lavoro serio e programmato. Questo ci consente di trasformare rapidamente le risorse disponibili in opere e servizi per la comunità, migliorando la qualità della vita dei nostri cittadini e investendo sul futuro del territorio“.

Il sindaco Giuseppe Carta desidera inoltre esprimere un sentito ringraziamento ai dirigenti, al Segretario Comunale e a tutti i dipendenti dell’Ente, il cui impegno, competenza e senso di responsabilità hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante risultato.

L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nel proseguire lungo un percorso improntato alla responsabilità, alla trasparenza e alla buona gestione, con l’obiettivo di garantire sviluppo, decoro urbano e servizi sempre più efficienti.