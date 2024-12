Melilli, approvato il Bilancio previsionale 2025/2027

Melilli, e non è più una novità, continua a distinguersi, in Sicilia e forse anche in Italia, per quanto riguarda l’approvazione tempestiva del Bilancio previsionale.

Stamattina, infatti, l’amministrazione comunale di Melilli, guidata dal sindaco Giuseppe Carta, ha ottenuto l’approvazione del Bilancio previsionale 2025/2027 da parte del Consiglio Comunale, con largo anticipo rispetto alla fine dell’anno solare, grazie all’impegno della Responsabile dei Servizi Finanziari, Marchica, e di tutti i dirigenti e dipendenti.

L’approvazione, avvenuta all’unanimità tra maggioranza, gruppo misto e opposizione, ha permesso al Comune di Melilli di dotarsi di uno strumento fondamentale per la programmazione e la gestione delle risorse, con un bilancio che ammonta a circa 52 milioni di euro e che garantisce il pareggio tra entrate e spese correnti.

L’approvazione dello strumento finanziario consente all’Amministrazione di evitare l’esercizio provvisorio e di garantire sin da subito i servizi ai cittadini, senza interruzioni, confermando i principali obiettivi che hanno caratterizzato le politiche finanziarie precedenti.

Sul punto il sindaco Carta, esprime la sua soddisfazione per questo importante traguardo, ringraziando la Dottoressa Marchica, le posizioni organizzative, i dipendenti e la parte politica che hanno contribuito a raggiungere l’obiettivo: “Questo risultato ci permette di pianificare con efficacia gli interventi e di gestire l’azione amministrativa sul lungo periodo, evitando l’esercizio provvisorio. Anni fa avevamo una “visione” di Melilli, che adesso tocchiamo sempre più con mano, in quanto diventata per gran parte realtà. È un momento importante per dimostrare che questa Comunità può affrontare, sempre con più determinazione ed i giusti strumenti, le sfide che ci attendono. Il bilancio è solido e garantisce importanti misure di sostegno per i cittadini, confermando la gratuità del servizio di trasporto scolastico e sociale, le tariffe basse per il servizio mensa e l’esenzione IMU sulla prima casa. Inoltre, grazie alla gestione dei servizi assistenziali tramite la società partecipata, fiore all’occhiello dell’Amministrazione Comunale per efficienza e qualità dei servizi erogati con professionalità, abbiamo ulteriormente ridotto i costi a carico dell’Ente e reso più performanti i servizi stessi. Incardinando i finanziamenti regionali arrivati all’Ente, Melilli cambierà radicalmente volto, e solo per citarne qualcuno, dai progetti chiave per lo sviluppo socio-economico del nostro territorio, quali la riqualificazione dell’Area P.I.P. (Piano degli Insediamenti Produttivi) con la strada di collegamento e la pubblica illuminazione con l’agglomerato industriale “G3”, con collegamenti con le principali arterie stradali della zona e la predisposizione di reti fognarie e idriche. E a proposito di quest’ultimo punto non possiamo dimenticare la progettazione e la realizzazione della nuova rete idrica a Città Giardino, i nuovi pozzi nella stessa frazione e a Melilli, gli asili nido in tutti i tre centri. Lo sport al centro del programma con la tensostruttura per Città Giardino e il restyling dello Stadio Comunale di Villasmundo, per dare ulteriore linfa ad uno dei punti cardine dell’Amministrazione che ci vede coinvolti, come partner attivi, in tantissime discipline e sport di squadra, che portano in alto il brand della Terrazza degli Iblei. Ancora più budget al terzo settore, espropri per aree parcheggio, illuminazione efficientata per più di 5 milioni per le contrade e una mia ultima scommessa, l’istituzione de “Le Strade di San Sebastiano”, la riqualificazione del percorso che interessa i numerosi “Nuri” e pellegrini devoti al nostro Santo Patrono”.