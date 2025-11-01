Melilli, approvato lo schema del bilancio di previsione 2026-2028

In concomitanza con la Festa di Ognissanti, il sindaco del Comune di Melilli, Giuseppe Carta, annuncia l’approvazione, in largo anticipo, dello schema del Bilancio di Previsione 2026-2028.

Giovedì 30 ottobre 2025, l’amministrazione comunale, ha infatti approvato in Giunta lo schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028, redatto nel pieno rispetto dei principi contabili generali e applicati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e delle normative vigenti in materia di finanza pubblica.

Lo schema di bilancio è stato presentato con largo anticipo rispetto ai termini previsti, a testimonianza di una gestione amministrativa improntata a puntualità, rigore e trasparenza. La manovra finanziaria ammonta complessivamente a 54.559.740,61 euro, a dimostrazione della solidità economica dell’Ente e della capacità di pianificazione dell’amministrazione.

Dal Bilancio emerge una forte attenzione al sostegno delle famiglie e ai servizi essenziali: 3.084.098,88 euro destinati ai servizi sociali, a tutela delle fasce più fragili della popolazione; 742.275,78 euro per i servizi scolastici, a sostegno del diritto allo studio, dell’istruzione e della manutenzione dei plessi; 471.746,58 euro per i lavori pubblici, a garanzia del miglioramento costante delle infrastrutture e della qualità urbana.

Dal documento approvato emerge anche una chiara attenzione ai cittadini, in particolare vengono confermati: i servizi scolastici e sociali gratuiti; l’invarianza delle tariffe IMU e TARI; l’assenza dell’addizionale comunale IRPEF per i lavoratori di Melilli; la garanzia dei servizi assistenziali e del supporto ai cittadini disabili e agli studenti.

Il Bilancio di Previsione 2026-2028 delinea inoltre una strategia di sviluppo che guarda con attenzione alla crescita e alla qualità della vita nel territorio melillese, prevedendo la realizzazione di opere pubbliche e interventi strutturali di rilievo, tra cui: l’ampliamento dell’area PIP; la realizzazione di un parcheggio multipiano; la ristrutturazione dei parchi gioco delle frazioni di Villasmundo e Città Giardino; la costruzione di nuovi spazi dedicati all’infanzia a Villasmundo; la manutenzione generale di immobili scolastici e strade; la disposizione di una nuova sede per il Centro Incontro Anziani di Melilli e l’ampliamento di quelle di Villasmundo e Città Giardino.

“L’approvazione del Bilancio di Previsione con così largo anticipo – dichiara il sindaco Carta – rappresenta un segnale concreto di serietà amministrativa e di capacità di programmazione. È il risultato del lavoro di squadra tra la Giunta, i consiglieri e gli uffici di ogni settore, oltre che i competenti dirigenti e capi settore. Il mio particolare ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrata va alla Dottoressa Marchica che ha cordonato e organizzato un ottimo lavoro finanziario per la Città di Melilli“.

Il documento approvato testimonia l’impegno dell’Amministrazione nel garantire una gestione finanziaria solida e sostenibile, capace di coniugare equilibrio economico, qualità dei servizi e investimenti per il futuro della comunità.