Melilli, assalto esplosivo al bancomat Baps

Assalto alla filiale Baps di via Iblea 20, a Melilli, dove ignoti hanno preso di mira lo sportello bancomat utilizzando dell’esplosivo. Secondo le prime ricostruzioni, il colpo sarebbe stato messo a segno con una violenta deflagrazione che ha danneggiato l’ingresso della banca, mandato in frantumi il vetro blindato e colpito l’ATM, che sarebbe poi stato trafugato dai malviventi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Augusta e gli investigatori della Scientifica, che hanno eseguito i rilievi e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. L’esplosione avrebbe provocato danni anche nelle vicinanze, con vetri infranti in abitazioni ed esercizi commerciali.

Dopo l’assalto, la banca ha diffuso una nota per informare la clientela e la comunità locale di essersi immediatamente attivata “con il massimo impegno” per garantire la tempestiva ripresa dei servizi e il rapido ripristino della piena operatività. L’area interessata è stata messa in sicurezza e l’istituto ha assicurato la massima collaborazione alle autorità competenti e alla vigilanza privata, fornendo ogni elemento utile alle indagini.

Secondo quanto comunicato da Baps, squadre di tecnici specializzati sono già sul posto in attesa di poter accedere ai locali per valutare i danni alla struttura e verificare il contenuto degli sportelli. Nonostante l’accaduto, la banca ha annunciato che la filiale sarà regolarmente aperta al pubblico lunedì 27 aprile, con i consueti orari di sportello, così da garantire assistenza e operatività alla clientela.

Resterà invece temporaneamente fuori servizio lo sportello Atm, fortemente danneggiato nell’assalto. Il ripristino del servizio di prelievo 24 ore su 24, spiega ancora la banca, avverrà nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i tempi tecnici necessari alla sostituzione dell’apparecchiatura e al rafforzamento delle misure di sicurezza.

Nel frattempo, Baps segnala che resta garantita l’operatività attraverso internet banking, gli Atm delle filiali limitrofe e il contatto diretto con il proprio gestore per ogni esigenza. Nella nota, l’istituto rinnova inoltre l’impegno verso il territorio e la comunità di Melilli, sottolineando il ruolo essenziale che la filiale svolge per cittadini e imprese, e ringrazia la clientela per la collaborazione.

“Danni al palazzo, vetri in frantumi nelle case e nelle attività commerciali. È un atto vile e violento, che condanno con fermezza – afferma la senatrice Daniela Ternullo, originaria di Melilli -. Esprimo piena solidarietà ai miei concittadini, agli esercenti colpiti e alla comunità di Melilli. Ringrazio i Carabinieri della Compagnia di Augusta e gli esperti della Scientifica per il pronto intervento. Confido che le immagini del sistema di videosorveglianza — anche quelle degli edifici comunali — consentano di identificare rapidamente i responsabili. Chi semina terrore nelle nostre comunità deve rispondere fino in fondo delle proprie azioni”.