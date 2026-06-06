Melilli Atletica protagonista alla 1ª “Corri in Pista” di Avola: ottimi risultati e grande spirito di squadra

Alla 1ª edizione della “Corri in Pista” di Avola, andata in scena venerdì 5 giugno nel pomeriggio, la Melilli Atletica è stata tra le società protagoniste di una manifestazione che ha unito sport, entusiasmo e partecipazione, trasformando la pista in un vero punto d’incontro per giovani atleti e famiglie.

L’evento ha visto la partecipazione dei ragazzi delle categorie giovanili, impegnati in diverse prove di velocità e mezzofondo, in un clima di grande serenità e sana competizione. Accanto ai giovani atleti, i tecnici della società e le famiglie sugli spalti hanno contribuito a rendere la giornata ancora più significativa, sostenendo ogni gara con partecipazione ed entusiasmo.

La società guidata dal presidente Dario Calì ha confermato ancora una volta la propria crescita nel panorama dell’atletica giovanile, distinguendosi non solo per i risultati ottenuti, ma soprattutto per l’impegno e lo spirito sportivo dimostrato da tutti i partecipanti.

Tra le prestazioni più rilevanti spiccano i podi conquistati da Giulia Damiani, seconda classificata nei 400 metri EF8, Leonardo Calì, terzo nei 1000 metri RM, Federico Calì, secondo nei 600 metri EM10, e Olivia Pitruzzello, anch’essa seconda classificata nei 200 metri EF6. A questi si aggiungono numerosi altri piazzamenti e prove convincenti da parte di tutto il gruppo, che ha affrontato la competizione con determinazione e grande spirito di squadra.

Al di là delle classifiche, la giornata ha rappresentato un’importante occasione di crescita sportiva e personale per tutti gli atleti coinvolti. La partecipazione, la condivisione e il clima di festa hanno reso l’evento un momento prezioso nel percorso di formazione dei giovani della società.

Per la Melilli Atletica, la trasferta di Avola si chiude dunque con soddisfazione e fiducia per il futuro, confermando un movimento in continua crescita e capace di unire risultati, valori e passione per lo sport.