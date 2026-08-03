Melilli calcio, si parte: squadra rivoluzionata per una stagione ambiziosa

Sport · Al via il ritiro

L’attesa è finita. Dopo una settimana dedicata ai primi allenamenti e ai test atletici, prende ufficialmente il via oggi, 3 agosto, il ritiro precampionato dell’APD Melilli, primo passo verso la stagione 2026/27 del campionato di Eccellenza Sicilia.

L’estate neroverde è stata caratterizzata da un profondo lavoro di rinnovamento, frutto della volontà della società di costruire un progetto solido e ambizioso. La rosa è stata completamente rivoluzionata con 17 nuovi acquisti, innesti di qualità ed esperienza che hanno innalzato il livello tecnico della squadra nel tentativo di vincere il campionato. A chiudere il mercato è stato l’arrivo del bomber argentino Augusto Diaz, ultimo tassello di un organico che potrà contare anche su calciatori di assoluto valore come Luca Palmisano, Angelo Caronia, Luca Savasta, Santo Privitera e Alfonso Sessa, oltre agli altri protagonisti che vestiranno la maglia neroverde nella nuova stagione.

Ad accompagnare questo nuovo percorso ci sarà uno staff tecnico totalmente rinnovato, guidato da mister Lillo Bonfatto, chiamato a plasmare una squadra che vuole affrontare con personalità un campionato tra i più competitivi degli ultimi anni. Il prossimo Girone B di Eccellenza vedrà infatti ai nastri di partenza società dal grande blasone come Messina, Acireale, Vittoria, Niscemi e tante altre realtà pronte a contendersi le posizioni di vertice.

Parallelamente al lavoro sulla prima squadra, il Melilli ha avviato un importante percorso di crescita anche nel settore giovanile. La società ha affidato la responsabilità del vivaio a Christian Romano, reduce dall’esperienza con il Siracusa Calcio, affiancato da uno staff di tecnici di assoluto livello.

L’obiettivo è chiaro: costruire un settore giovanile moderno, organizzato e capace di diventare un punto di riferimento per il territorio, investendo concretamente nella crescita dei giovani talenti. Definito anche il programma della preparazione estiva. Nelle prossime settimane i neroverdi sosterranno i primi allenamenti congiunti della preseason contro Licata, Giarre, Noto e Cassibile, appuntamenti importanti che permetteranno allo staff tecnico di valutare la condizione della squadra e proseguire il percorso di crescita in vista dell’inizio ufficiale della stagione.

L’APD Melilli riparte così con entusiasmo, idee chiare e un progetto costruito per guardare al futuro con ambizione, consapevole delle difficoltà che riserverà il campionato ma determinata a recitare un ruolo da protagonista dentro e fuori dal campo.