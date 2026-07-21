Melilli candidata a Capitale Rurale Italiana 2026

Attualità · L'annuncio

Melilli è candidata a Capitale Rurale Italiana 2026. Un riconoscimento al valore del territorio, alle sue radici e a una comunità che guarda al futuro. Melilli è una delle venti finaliste candidate al titolo di Capitale Rurale Italiana 2026, un’opportunità di grande rilievo che riconosce il valore di un territorio capace di coniugare identità, paesaggio, tradizioni, cultura e sviluppo sostenibile. La candidatura rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera comunità e valorizza il percorso intrapreso negli ultimi anni per tutelare, promuovere e rendere sempre più accessibile il patrimonio storico, culturale, ambientale e produttivo del territorio.

Melilli continua infatti a investire sulle proprie eccellenze attraverso il lavoro condiviso di istituzioni, associazioni, imprese, operatori e cittadini che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono a costruire un futuro fondato sulla qualità del territorio e sulla forza delle sue radici. Dalla Pirrera Sant’Antonio – Cava del Barocco alla Sughereta di Villasmundo, dal centro storico ai percorsi naturalistici, fino alle campagne, alle produzioni locali, alle tradizioni e ai saperi tramandati nel tempo, Melilli racconta una Sicilia autentica, ricca di storia, bellezza e opportunità.

“Questa candidatura rappresenta un’occasione preziosa per raccontare e valorizzare la memoria, i luoghi e i saperi che rendono unico il nostro territorio. La Fondazione Museo Pino Valenti continuerà a lavorare con passione, insieme alle istituzioni e alle realtà locali, per promuovere il patrimonio storico, culturale e paesaggistico di Melilli e farne conoscere l’identità autentica anche a livellonazionale“, dichiara il Dott. Rosario Cutrona, Presidente della Fondazione Museo Pino Valenti.

La candidatura non costituisce soltanto un importante traguardo, ma anche un nuovo punto di partenza: un’occasione per raﬀorzare il senso di appartenenza, promuovere un modello di sviluppo rispettoso dell’ambiente e accrescere la conoscenza, a livello nazionale, di una comunità profondamente legata alla propria terra.

“La candidatura di Melilli a Capitale Rurale Italiana 2026 è un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e che premia un percorso costruito con impegno, visione e profondo amore per il nostro territorio. È una candidatura che appartiene a tutta la comunità e che racconta la forza delle nostre radici, delle nostre tradizioni e di una terra capace di custodire la propria identità guardando con fiducia al futuro. Questo risultato nasce dal lavoro di tante persone che, ogni giorno, contribuiscono a valorizzare le nostre eccellenze e a rendere Melilli sempre più conosciuta, accessibile e attrattiva. Invito tutti i cittadini a sostenere con il proprio voto una candidatura che rappresenta ciascuno di noi e che può oﬀrire nuove opportunità al territorio e alle future generazioni“, dichiara l’On. Giuseppe Carta, Sindaco di Melilli.

Per sostenere la candidatura è possibile votare Melilli attraverso il modulo online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmWPznjWIisUd34v-8PoLt9GM9 5pea4iwPDSuYYbRu2-R1nw/viewform?pli=1

Ogni voto rappresenta un gesto concreto di sostegno al territorio e contribuisce a dare forza a una candidatura che appartiene all’intera comunità. Melilli guarda al futuro con la forza della propria identità.