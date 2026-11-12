Melilli celebra i valori di comunità, solidarietà e partecipazione con “Geografie del noi”

Attualità · Dal 13 al 15

Dal 13 al 15 novembre 2026, Melilli ospiterà “Geografie del Noi – Melilli, le radici in cammino, il futuro in movimento”, un’iniziativa che intreccia attività sportive, partecipazione civica e confronto istituzionale, con l’obiettivo di valorizzare i principi di solidarietà, inclusione e collaborazione.

Il programma prenderà il via domani, venerdì 13 novembre, alle15, con “Le Strade del Noi – Corri Melilli”, una passeggiata ecologica e ludico-motoria promossa con la Polisportiva Atletica Hybla, con la partecipazione dell’A.S.D. Melilli Atletica e dell’A.S.D. Polisportiva San Sebastiano.

Il percorso partirà dal Campo sportivo, attraverserà il centro storico fino a Piazza Umberto e farà ritorno al Campo sportivo, coinvolgendo la cittadinanza in un pomeriggio all’insegna del movimento, della socialità e della valorizzazione degli spazi condivisi. Sabato 14 novembre, alle ore 10:30, presso la Sala di lettura della Biblioteca, si terrà la conferenza stampa “Il Ponte della Comunità”, nell’ambito del percorso “La Staffetta del Domani”. All’incontro prenderà parte l’assessore del Comune di Salsomaggiore Terme, per un momento di dialogo e confronto con l’Amministrazione comunale di Melilli, finalizzato a porre le basi di un futuro patto di solidarietà tra le due comunità.

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Un appuntamento dal significativo valore istituzionale, che intende promuovere la collaborazione tra territori attraverso la condivisione di esperienze, valori e prospettive comuni, rafforzando il ruolo delle istituzioni nella costruzione di nuove relazioni fondate sulla solidarietà e sul senso di comunità. La manifestazione si concluderà domenica 15 novembre, alle ore 9:30, con “La Memoria in Movimento – La Staffetta del Domani”, una ciclopasseggiata ecologica non competitiva con partenza da Piazza San Sebastiano, organizzata in collaborazione con l’A.S.D. Bike Club Melilli e l’A.N.M.I.G.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è il Sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, che dichiara: “Una comunità cresce quando sa custodire la propria memoria, rafforzare i legami tra le persone e costruire nuove occasioni di incontro e solidarietà. È questo lo spirito con cui abbiamo promosso Geografie del Noi. Crediamo che il futuro di un territorio si costruisca non soltanto attraverso le opere e gli investimenti, ma anche creando occasioni di confronto e partecipazione.

La presenza di un rappresentante dell’Amministrazione comunale di Salsomaggiore Terme rappresenta un momento particolarmente importante: è l’opportunità per avviare un dialogo istituzionale che auspichiamo possa tradursi in un patto di solidarietà e in nuove forme di collaborazione tra le nostre comunità. Invito tutti i cittadini, le famiglie, i giovani e le associazioni a partecipare a queste tre giornate, che rappresentano un’occasione per stare insieme, rafforzare il nostro senso di appartenenza e guardare al futuro con uno spirito di collaborazione e responsabilità“.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a prendere parte agli appuntamenti in programma dal 13 al 15 novembre, per condividere tre giornate dedicate allo sport, alla memoria e ai valori che uniscono le comunità.