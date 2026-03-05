Melilli celebra l’8 marzo tra cultura e impegno: eventi gratuiti alla Pirrera e al MU.S.A.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Fondazione Museo Pino Valenti promuove per sabato 8 marzo un doppio appuntamento che unisce la riscoperta del territorio alla riflessione sociale. Protagonisti della giornata saranno la Pirrera Sant’Antonio – Cava del Barocco e il MU.S.A. (Museo di Storia Naturale e Archeologia), con iniziative pensate per rendere omaggio al valore e alla memoria delle testimonianze femminili.

La mattinata si aprirà con una serie di visite guidate gratuite per le donne presso la suggestiva Pirrera Sant’Antonio. Questo sito, cuore pulsante del territorio ibleo, offrirà ai visitatori un percorso tra gallerie scavate nella roccia, rievocando le storie di fatica e tradizione dei cavatori melillesi che hanno segnato la storia locale. Le visite si svolgeranno in diversi turni (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30), con l’appuntamento delle 10.30 inserito in uno speciale pacchetto che include anche l’evento successivo al museo.

Alle ore 11.30, l’attenzione si sposterà presso il MU.S.A. per l’incontro dal titolo “Donne in cammino… Testimonianze di vita”. L’evento, coordinato dal direttore artistico Violante Valenti, vedrà la partecipazione di diverse figure femminili di spicco del territorio, tra cui Angela Campisi, Annalisa Carta, Annalisa Di Pietro, il Vicesindaco Cristina Elia e Rita Forte. Ad arricchire il momento di confronto saranno le performance di Marilena Trovato (voce recitante) e Timotea Gentile al flauto.

Il momento centrale dell’incontro sarà l’intervento dell’ospite d’onore Stefania De Fazio, former president della SICPRE (Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica). La dottoressa De Fazio è una voce di rilievo internazionale, impegnata da anni nella sensibilizzazione e nella lotta contro le mutilazioni genitali femminili, portando a Melilli una testimonianza di forte impatto sociale e umano.