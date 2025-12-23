Melilli, celebrati i riconoscimenti “Comuni Virtuosi 2025” e “Impact Award 2024”

Il Comune di Melilli chiude l’anno con un importante doppio traguardo di rilievo nazionale, ottenendo la Menzione speciale al Premio “Comuni Virtuosi 2025” e l’Impact Award 2024, due riconoscimenti che premiano la qualità della programmazione amministrativa, le politiche pubbliche orientate alla sostenibilità, all’innovazione e alle ricadute sociali sulla comunità.

I riconoscimenti sono stati celebrati nella giornata di ieri, presso la Sala Consiliare del Comune di Melilli, nel corso dello scambio di auguri natalizi che ha visto riuniti il Sindaco, la Giunta comunale, i Consiglieri, il Segretario comunale, i Dirigenti, i Dipendenti, i Consulenti e i Collaboratori dell’Ente. Un momento di condivisione durante il quale il Sindaco, On. Giuseppe Carta, ha espresso il proprio ringraziamento all’intera macchina amministrativa, sottolineando come i risultati raggiunti siano il frutto di un lavoro corale, costruito quotidianamente grazie all’impegno e alla professionalità di tutti.

La Menzione speciale al Premio Comuni Virtuosi 2025 è stata conferita per il progetto “Tra Roccia e Acqua: la Rinascita Sostenibile di Melilli”, un percorso di rigenerazione che ha saputo trasformare un territorio storicamente segnato dalla presenza del polo petrolchimico in un laboratorio di sviluppo ambientale, sociale e culturale.

Tra le azioni premiate figurano la riqualificazione della Pirrera come parco urbano e spazio formativo, la gestione circolare dei rifiuti, l’installazione delle casette dell’acqua, i percorsi di educazione ambientale, il rafforzamento del rapporto tra comunità e territorio, oltre a interventi di welfare e inclusione come il centro antiviolenza, i tre nuovi asili nido, gli spazi universitari e di educazione e il modello in house MeSer – Melilli Servizi, dedicato ai servizi assistenziali e riconosciuto tra i più virtuosi a livello nazionale.

Il Comune di Melilli è stato inoltre insignito dell’Impact Award 2024 – Categoria Pubblica Amministrazione, promosso da POLIMI Graduate School of Management, Politecnico di Milano, Tiresia e Cassa Depositi e Prestiti, per il progetto di realizzazione di un centro antiviolenza con casa rifugio su un bene confiscato alla mafia. Un’iniziativa che unisce giustizia sociale, riuso virtuoso dei beni sottratti alla criminalità organizzata e sostegno concreto alle donne in difficoltà. La giuria ha premiato Melilli per la capacità di programmazione, la sensibilità verso i temi sociali più attuali e l’efficacia nel costruire reti e intercettare risorse.

«Questi premi non rappresentano soltanto un riconoscimento esterno, ma confermano la trasformazione profonda e concreta che Melilli sta vivendo. Sono il risultato di un lavoro collettivo, fatto di visione, competenze e amore per la nostra comunità. Dedico questi successi a tutti i dipendenti comunali, perché ogni traguardo nasce dal loro impegno quotidiano», ha dichiarato il Sindaco, On. Giuseppe Carta.

Nel corso dell’incontro, il Sindaco ha consegnato simbolicamente i due riconoscimenti ai dipendenti comunali, riconoscendo il ruolo centrale della macchina amministrativa in un percorso che sta proiettando Melilli tra le realtà più innovative e virtuose del panorama nazionale.