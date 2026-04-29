Melilli, centinaia di studenti in campo per l’ambiente con il progetto AICS

Promuovere una cultura di rispetto ambientale, incrociando sport e cultura in modo del tutto innovativo e soprattutto utile: promuovendo quindi le gare di raccolta rifiuti Rifiuthlon, riciclando la plastica raccolta per farne materiali. “Preventing plastic invasion”, progetto di educazione ambientale di Aics ha fatto tappa anche a Melilli coonvolgendo centinaia di ragazzi degli Istituti comprensivi Giulio Emanuele Rizzo di Villasmundo e Melilli e Brancati di Città Giardino. Un momento formativo organizzato dal Comitato provinciale Aics Siracusa sotto egida di Aics Ambiente.

“D’altronde, per salvare l’ambiente serve una cultura diversa – commenta Andrea Nesi, coordinatore di AiCS Ambiente -: per questo, AiCS ha puntato su due settori come ambiente cultura, per una visione innovativa e completa dell’educazione ambientale”. Si tratta di una dimensione interdisciplinare, per potenziare l’azione di sensibilizzazione delle persone alla cultura della sostenibilità ambientale in un’ottica di responsabilità individuale. Inoltre, il progetto intendevalorizzare la plastica già immessa sul mercato, attraverso il suo riutilizzo e la sensibilizzazione delle persone

“Abbiamo acquisito la materia prima, la plastica, dai comitati AiCS e dalle associazioni affiliate attraverso un sistema di raccolta mirato a specifiche plastiche di uso comune – spiega Nesi- abbiamo trasformato la plastica grazie a un macchinario che consente di trasformare la plastica grezza prima in granuli poi in sostanza semiliquida con la quale produrremo oggetti di scena per le iniziative culturali AiCS. Porteremo questi stessi oggetti nel nostro mondo culturale sensibilizzando il pubblico a un corretto rapporto con l’ambiente”.

Grande soddisfazione manifestata dal vice sindaco di Melilli Cristina Elia. “L’amministrazione comunale con in testa il sindaco Peppe Carta ha creduto da subito a questa iniziativa dagli alti contenuti – spiega Elia- abbiamo avuto riscontri positivi e abbiamo accolto e condiviso ciò che l’ Aics ha voluto proporci. Ringrazio per la fattiva collaborazione le Dirigenti scolastiche Angela Fontana e Stefania Gallo“.