Melilli, cinque appuntamenti di teatro esperienziale alla Pirrera Sant’Antonio

La Pirrera Sant’Antonio – Cava del Barocco si prepara ad accogliere un ciclo di eventi culturali di grande suggestione, dove il teatro classico incontra la sperimentazione contemporanea. Cinque appuntamenti imperdibili daranno vita a un percorso immersivo unico nel suo genere, capace di trasformare lo spettatore in parte integrante della scena.

Dal 26 aprile al 28 giugno, in alcune domeniche selezionate (secondo calendario in programma), la cava si trasformerà in un palcoscenico naturale, ospitando le rappresentazioni di Le Baccanti, Antigone, Elettra, Edipo e Alcesti, reinterpretate in chiave esperienziale.

Non si tratta di semplici spettacoli, ma di un vero e proprio viaggio sensoriale ed emotivo. Gli attori, muovendosi tra gli spazi della cava, coinvolgeranno direttamente il pubblico, guidandolo all’interno della narrazione. Le tragedie greche, rielaborate per questo contesto straordinario, acquistano una nuova forza espressiva, amplificata dall’ambiente unico della Pirrera, dove la pietra, la luce e le profondità naturali diventano parte integrante della scena.

La regia è affidata a Claudia Di Pasquale, attrice e teatro arte-terapista diplomata alla Scuola di Teatro Arte Terapia di Napoli, oltre che Glottodrama Qualified Teacher. Da anni lavora sulla formazione dell’attore e sull’intelligenza emotiva, affiancando all’attività artistica percorsi di counseling individuale e di gruppo, in cui relazione, consapevolezza ed empowerment diventano strumenti concreti di crescita.

Accanto a lei Marianna Di Martino, attrice con un percorso che intreccia teatro e cinema, formatasi tra stage con Lee Strasberg, Sergio Rubini e Vincent Riotta, e masterclass con Ivana Chubbuck.Ha lavorato tra Italia e produzioni internazionali, collaborando – tra gli altri – con Guy Ritchie in Operazione U.N.C.L.E. e Ficarra e Picone in Incastrati, attraversando generi e linguaggi con una presenza scenica solida e riconoscibile.

Completa il gruppo Sebastiano Sardo, attore formato tra la Civica “Paolo Grassi” di Milano, la Civica “Nico Pepe” di Udine e la Fondazione Teatro Stabile Due di Parma. Il suo percorso si è nutrito dell’incontro con alcune delle figure più rilevanti del teatro contemporaneo, da Carolyn Carlson ad Armando Punzo, da Dario Manfredini a César Ronconi, costruendo una ricerca attoriale rigorosa e profondamente fisica.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione della Pirrera Sant’Antonio, luogo simbolo del patrimonio storico e identitario del territorio melillese, sempre più punto di riferimento per eventi culturali innovativi. Attraverso il teatro immersivo, la Fondazione Museo Pino Valenti da Melilli continua a promuovere una fruizione attiva e partecipata dei luoghi, capace di coniugare tradizione e sperimentazione.

Il calendario degli appuntamenti:

26 aprile– Le Baccanti

17 maggio– Antigone

31 maggio– Elettra

14 giugno– Edipo

28 giugno– Alcesti