Melilli, completati i lavori riapre al traffico via XXIV Reggimento Peloritani

Attualità · Viabilità locale

Sono stati completati gli interventi di riqualificazione di Via XXIV Reggimento Peloritani a Melilli, che da oggi torna regolarmente percorribile, consentendo il ripristino della viabilità originaria nell’area. L’importante arteria cittadina, che collega il Convento dei Cappuccini allo Stadio Comunale, è nuovamente aperta al traffico dopo i lavori di ammodernamento finalizzati a migliorare la sicurezza, la funzionalità e la qualità dell’infrastruttura stradale.

Contestualmente alla riapertura vengono ripristinate le precedenti disposizioni sulla circolazione: via Rudinì torna a senso unico in ingresso e via Tristaino torna a senso unico in uscita.

“La riapertura di Via XXIV Reggimento Peloritani rappresenta un altro tassello del percorso di riqualificazione e ammodernamento che la nostra Amministrazione sta portando avanti su tutto il territorio comunale – dichiara il sindaco On. Giuseppe Carta –. Restituiamo ai cittadini un’arteria strategica completamente rinnovata, più sicura, funzionale ed efficiente, che migliora la mobilità urbana e la qualità della vita della comunità. Ogni opera completata è il segno concreto di un impegno mantenuto e della volontà di investire sul futuro della nostra città, attraverso infrastrutture moderne e servizi sempre più adeguati alle esigenze dei cittadini.”

Con la conclusione dell’intervento, l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel proseguire il programma di riqualificazione delle infrastrutture cittadine, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, la mobilità e la qualità dei servizi offerti alla comunità.