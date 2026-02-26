Melilli, consiglio comunale aperto per chiedere una Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Tony Drago

Seduta aperta del Consiglio comunale, venerdì 27 febbraio alle ore 17, nell’Aula consiliare del Palazzo municipale di Melilli. Al centro dei lavori la richiesta di istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso del caporale Tony Drago, una vicenda che ha profondamente segnato l’intero territorio provinciale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere un momento di confronto pubblico e di condivisione con la comunità, ribadendo la necessità di sostenere ogni percorso utile ad arrivare alla piena verità e all’accertamento di eventuali responsabilità.

Il Consiglio comunale, quale organo di rappresentanza democratica, intende esprimere formalmente il proprio sostegno alla richiesta già avanzata a livello istituzionale, affinché si possa giungere a un approfondimento completo dei fatti.

La seduta sarà aperta alla partecipazione dei cittadini e delle associazioni, nel rispetto delle modalità previste dal regolamento consiliare. Prevista la presenza dei presidenti dei Consigli comunali della provincia, dei familiari del caporale Tony Drago e del legale della famiglia.