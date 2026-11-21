Attualità · Eventi

Seconda annualità di successo per l’evento finale tenutosi il 19 novembre 2026 a città della notte, che ha visto protagonisti studenti, docenti e rappresentanti delle istituzioni dell’Ambito Territoriale di Siracusa in una giornata dedicata alla riflessione, alla creatività e alla libertà dalle dipendenze.

In particolare, l’attenzione dell’iniziativa è riservata al tema della prevenzione dal consumo di crack, sostanza la cui diffusione, negli ultimi anni, ha purtroppo registrato una crescita esponenziale tra le fasce più giovani della popolazione.

Di proposito è avvenuto un collegamento in diretta con il Dott. Francesco Zavatteri, padre palermitano che ha trasformato una tragedia familiare in una missione di impegno sociale e civile per la prevenzione delle tossicodipendenze.

Il progetto @Lab_School, realizzato della Rete Salus Scuole SHE Sicilia e finanziato dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale per il tramite dell’USR per la Sicilia, è stato il risultato di un’azione di educazione civica che ha visto la collaborazione tra scuole, istituzioni, Enti locali, Polizia di Stato, ASP e associazioni, risultato di una valida dirigenza scolastica (che ha visto coinvolti 24 istituti nella provincia di Siracusa e come istituto capofila l’I.C.G.E. Rizzo di Melilli), garantita dal Capo d’istituto, Prof.ssa Angela Fontana.

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Lo Spettacolo ha avuto inizio con “La stanza” performance di teatro e pittura digitale, realizzate da Angelo Sicurella e Igor Scalisi Palminteri, che ha unito musica e arte visiva in un potente messaggio di libertà creativa e di espressione. Seguito da cortometraggio e storytelling-Animare le dipendenze – stage creativo di ragazzi di Avola, (vincitori della scorsa edizione).

In platea, è stato inoltre prodotto l’atto finale di un PN 25-26 con lo spettacolo teatrale: “Il Diritto di Sentire!”, intenso dramma ideato dal Prof. Giuseppe Messina sull’adolescenza contemporanea e le sue fragilità, coadiuvato nella parte corale dalla Prof.ssa Giulia Immé, un invito a costruire ponti e a non lasciare mai i giovani soli di fronte alle tempeste della vita, coronato dal modulo «Movimento ed espressione comunicativa» curato dalla Prof.ssa Maria Grazia Mandolfo tra l’innovazione didattica Body percussion sulle note di «Dmitri Sostakovich» & “Beat it“ di Michael Jackson, appunto: Lascia perdere! Un transito di brani educativi che origina dal complesso universo emotivo, sino alla risposta consapevole: imparare ad allontanarsi da ciò che può distruggere il proprio futuro e trovare il coraggio di scegliere la vita.

L’evento si è concluso con la premiazione in sezioni: multimediale, grafico, e performance artistica sul Contest “Legami che liberano”.