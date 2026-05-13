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Melilli, controlli straordinari della Polizia Locale: sequestrata droga a un uomo

Nel corso delle attività di monitoraggio del territorio, il personale del Comando di Polizia Locale ha individuato un soggetto proveniente da un comune limitrofo che, a seguito di controllo, è risultato in possesso di sostanza stupefacente

Nel corso delle attività di monitoraggio del territorio, il personale del Comando di Polizia Locale ha individuato un soggetto proveniente da un comune limitrofo che, a seguito di controllo, è risultato in possesso di sostanza stupefacente

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Si sono conclusi i festeggiamenti dedicati a San Sebastiano, patrono di Melilli, che anche quest’anno hanno richiamato in città migliaia di fedeli, pellegrini e visitatori provenienti da tutto il territorio. Parallelamente agli eventi religiosi e civili, la Polizia Locale della Terrazza degli Iblei ha garantito, per tutta la durata delle celebrazioni, un articolato piano di controlli straordinari finalizzato alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Nel corso delle attività di monitoraggio del territorio, il personale del Comando di Polizia Locale ha individuato un soggetto proveniente da un comune limitrofo che, a seguito di controllo, è risultato in possesso di sostanza stupefacente.

L’uomo, originario di Noto, è stato fermato dagli agenti impegnati nei servizi di vigilanza predisposti in occasione delle celebrazioni patronali. Dopo gli accertamenti di rito, la sostanza è stata sequestrata e il soggetto deferito alle autorità competenti.

L’operazione rientra nel più ampio piano di controlli straordinari attivato durante i festeggiamenti di San Sebastiano, con l’obiettivo di garantire sicurezza, vivibilità e tutela della cittadinanza nei giorni di maggiore affluenza.

“Mi congratulo con la nostra Polizia Locale e con il comandante Claudio Cava – dichiara il sindaco, Giuseppe Carta – per il lavoro svolto con professionalità e attenzione anche in giornate particolarmente delicate per la presenza di migliaia di pellegrini e visitatori. Un sentito ringraziamento va inoltre alle Forze dell’Ordine e, in particolare, all’Arma dei Carabinieri, per il costante supporto e la preziosa collaborazione garantita durante tutte le giornate dei festeggiamenti. La sicurezza di chi vive e partecipa agli eventi rappresenta una priorità assoluta e continueremo a garantire controlli e presidio costante del territorio”.

L’Amministrazione comunale rinnova il proprio ringraziamento a tutti gli operatori impegnati nei servizi di controllo e sicurezza durante l’intero periodo dei festeggiamenti patronali.


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