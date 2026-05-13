Melilli, controlli straordinari della Polizia Locale: sequestrata droga a un uomo

Si sono conclusi i festeggiamenti dedicati a San Sebastiano, patrono di Melilli, che anche quest’anno hanno richiamato in città migliaia di fedeli, pellegrini e visitatori provenienti da tutto il territorio. Parallelamente agli eventi religiosi e civili, la Polizia Locale della Terrazza degli Iblei ha garantito, per tutta la durata delle celebrazioni, un articolato piano di controlli straordinari finalizzato alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Nel corso delle attività di monitoraggio del territorio, il personale del Comando di Polizia Locale ha individuato un soggetto proveniente da un comune limitrofo che, a seguito di controllo, è risultato in possesso di sostanza stupefacente.

L’uomo, originario di Noto, è stato fermato dagli agenti impegnati nei servizi di vigilanza predisposti in occasione delle celebrazioni patronali. Dopo gli accertamenti di rito, la sostanza è stata sequestrata e il soggetto deferito alle autorità competenti.

L’operazione rientra nel più ampio piano di controlli straordinari attivato durante i festeggiamenti di San Sebastiano, con l’obiettivo di garantire sicurezza, vivibilità e tutela della cittadinanza nei giorni di maggiore affluenza.

“Mi congratulo con la nostra Polizia Locale e con il comandante Claudio Cava – dichiara il sindaco, Giuseppe Carta – per il lavoro svolto con professionalità e attenzione anche in giornate particolarmente delicate per la presenza di migliaia di pellegrini e visitatori. Un sentito ringraziamento va inoltre alle Forze dell’Ordine e, in particolare, all’Arma dei Carabinieri, per il costante supporto e la preziosa collaborazione garantita durante tutte le giornate dei festeggiamenti. La sicurezza di chi vive e partecipa agli eventi rappresenta una priorità assoluta e continueremo a garantire controlli e presidio costante del territorio”.

L’Amministrazione comunale rinnova il proprio ringraziamento a tutti gli operatori impegnati nei servizi di controllo e sicurezza durante l’intero periodo dei festeggiamenti patronali.