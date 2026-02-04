Melilli, controlli sui locali di pubblico spettacolo: evento interrotto, organizzatori sanzionati

Nella notte tra sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio, la Polizia Locale di Melilli ha effettuato controlli mirati sul territorio comunale finalizzati alla verifica del rispetto delle normative vigenti in materia di pubblici spettacoli.

Nel corso delle attività di controllo, gli agenti hanno accertato, in un locale del territorio, l’assenza dei titoli abilitanti necessari allo svolgimento di un pubblico spettacolo, nonché la mancanza della prescritta autorizzazione amministrativa. A seguito delle irregolarità riscontrate, i gestori e gli organizzatori dell’evento sono stati sanzionati ai sensi delle normative vigenti e la serata è stata immediatamente interrotta.

L’Amministrazione Comunale ribadisce l’importanza del rispetto delle regole a tutela della sicurezza dei cittadini e della corretta fruizione degli eventi di pubblico spettacolo, confermando il costante impegno della Polizia Locale nel controllo del territorio e nella prevenzione di situazioni di rischio.