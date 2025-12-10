Melilli, dal 12 dicembre piazza San Sebastiano diventa il cuore del Natale

Il Comune di Melilli annuncia l’avvio ufficiale della manifestazione natalizia “Le Luci della Terrazza – Christmas City”, che prenderà il via il 12 dicembre e trasformerà Piazza San Sebastiano in un vero e proprio villaggio dedicato alle festività. L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività culturali e di valorizzazione del Territorio, intende offrire ai cittadini e ai visitatori un’esperienza immersiva all’insegna della tradizione, dell’intrattenimento e della condivisione.

L’allestimento di Christmas City è stato concepito per ricreare l’atmosfera tipica del periodo natalizio attraverso scenografie curate, punti luce, attività tematiche e attrazioni rivolte a tutte le fasce d’età. Tra le principali proposte figurano la pista di ghiaccio, l’area food e gli spazi dedicati all’artigianato locale, dove sarà possibile riscoprire prodotti tipici e manufatti realizzati secondo le tradizioni del territorio.

Particolare attenzione è stata riservata ai più piccoli, con la presenza della Casa di Babbo Natale, del “Pony di Natale”, dei gonfiabili, degli elfi con sidecar e persino del cagnolino Whisky: tutti elementi che concorreranno a creare un ambiente suggestivo e accogliente, pensato per offrire momenti di serenità e coinvolgimento a famiglie e visitatori.

Christmas City sarà aperta tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 21:00, permettendo al pubblico di vivere il villaggio natalizio della Terrazza degli Iblei nelle ore più evocative della giornata, quando luci e installazioni restituiscono la piena magia dell’atmosfera festiva.

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a partecipare numerosa e a condividere questo appuntamento che, anno dopo anno, contribuisce a consolidare Melilli come punto di riferimento per gli eventi culturali e ricreativi del periodo natalizio.

Christmas City rappresenta non solo un’occasione di svago, ma anche un momento di incontro e valorizzazione dell’identità comunitaria, in un contesto reso ancora più suggestivo dalle tradizioni e dall’unicità della Terrazza degli Iblei.