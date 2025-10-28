Melilli digitalizza la memoria, attivato il tour virtuale del cimitero comunale

Il Comune di Melilli compie un importante passo avanti nel percorso di digitalizzazione dei propri servizi, annunciando l’attivazione del Tour Virtuale del Cimitero Comunale di Melilli Centro, accompagnato dalla mappatura completa e georeferenziata delle aree cimiteriali, dal censimento informatizzato delle sepolture e dalla formazione del personale addetto all’utilizzo del nuovo software di gestione. (Determinazione n. 117 del 28/12/2022 – Settore Servizi Demografici)

Il servizio, gratuito e accessibile online senza necessità di registrazione, consente ai cittadini di esplorare virtualmente gli spazi del cimitero e di rendere omaggio ai propri cari anche a distanza, attraverso il link:

https://www.itaweb.cloud/Melilli/Cimitero.html

Con questo progetto Melilli si conferma tra i Comuni più attenti all’innovazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio storico e affettivo. È un servizio che unisce tecnologia e memoria, permettendo ai cittadini, anche se lontani, di mantenere vivo il legame con le proprie radici e con la nostra comunità.

Il progetto fornisce inoltre all’Ente uno strumento gestionale moderno e integrato, con mappatura digitale del cimitero, censimento aggiornato dei defunti e database dei contratti di concessione, migliorando l’efficienza e la trasparenza dei servizi cimiteriali.

Melilli si distingue così come primo Comune della Regione Siciliana ad aver adottato questa soluzione tecnologica, già premiata a livello nazionale come “Miglior progetto innovativo del Sud Italia” al Premio Smart City SMAU Bari 2014, e classificata tra le migliori iniziative italiane a SMAU Milano 2015.

L’iniziativa – e che si inserisce nell’ampio Programma di potenziamento e sviluppo dell’efficienza dei servizi cimiteriali portato avanti con costanza e visione dall’Amministrazione Carta e dalla Giunta comunale – rappresenta un esempio concreto di come la digitalizzazione possa valorizzare la memoria collettiva, semplificando al contempo le attività amministrative e rafforzando il legame tra i cittadini e il territorio.