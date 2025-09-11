Melilli, domani la consegna ufficiale di otto incentivi a fondo perduto per startup e attività in espansione

Si terrà domani, venerdì 12 settembre alle 10, nella saletta Carta del Palazzo municipale di Melilli, la Cerimonia ufficiale di consegna degli otto incentivi economici a fondo perduto previsti nell’ambito del Programma “Investire e Crescere a Melilli”, promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Carta.

Il programma si inserisce all’interno di un più ampio Progetto di rivitalizzazione urbana e sviluppo economico e territoriale, finalizzato a incentivare la nascita e il rafforzamento di realtà imprenditoriali locali. Gli 8 finanziamenti, per un importo complessivo pari a 205.000 euro, sono destinati a cinque startup e all’ampliamento di tre attività già esistenti, queste ultime selezionate per nell’ottica di un processo di Business Extension.

Le realtà beneficiarie sono state individuate per la loro capacità di generare ricadute positive durature sul tessuto economico locale, con particolare riferimento alla valorizzazione del turismo e al miglioramento dell’esperienza d’acquisto per cittadini e visitatori. Le imprese operano in settori ritenuti strategici per la crescita del Territorio, tra cui ristorazione, fotografia, floricoltura e altri ambiti chiave per lo sviluppo economico e culturale del Comune.