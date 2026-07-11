Melilli, doppio raid in un’azienda di compostaggio: rubati cavi di rame, danni per oltre 100 mila euro

Due furti in appena 48 ore, messi a segno con modalità che fanno pensare a un’azione studiata nei minimi dettagli. È accaduto in contrada Bondifè, nel territorio di Melilli, dove nel mirino dei ladri è finita un’azienda che opera nel settore del compostaggio. Il bilancio è pesantissimo: oltre 100 mila euro di danni, ai quali si aggiungeranno i costi per il ripristino degli impianti e dei sistemi di sicurezza.

Secondo quanto denunciato dai titolari ai carabinieri della Stazione di Augusta, i malviventi hanno dapprima forzato il cancello d’ingresso e neutralizzato l’impianto di videosorveglianza, portando via anche il Dvr per eliminare ogni possibile traccia del loro passaggio. Una volta all’interno dello stabilimento hanno asportato un ingente quantitativo di cavi elettrici in rame, mandando fuori uso sia l’impianto elettrico dei capannoni sia il grande impianto fotovoltaico composto da circa 2.500 pannelli.

Oltre al valore del materiale rubato, il danno riguarda anche gli infissi danneggiati durante l’intrusione e la necessità di ricostruire integralmente il sistema di videosorveglianza.

Amarezza e rabbia nelle parole della proprietà dell’azienda, che denuncia il clima di insicurezza in cui si trovano a operare le imprese del territorio. “Non viene più voglia di fare impresa in Sicilia. Malviventi distruggono l’attività di un’azienda sana che vuole soltanto creare lavoro e sviluppo. Subiamo passivamente gli attacchi della criminalità e serve una risposta immediata dello Stato nel contrasto a questi fenomeni“, affermano i responsabili, evidenziando come episodi di questo tipo rischino di scoraggiare gli investimenti e mettere in crisi realtà produttive costruite in decenni di attività.

L’episodio riaccende così il tema della sicurezza nelle aree industriali della provincia di Siracusa. Contrada Bondifè, inserita nella piattaforma dell’ex Asi, ospita numerose attività produttive che chiedono da tempo maggiori controlli e una presenza più incisiva delle forze dell’ordine per contrastare i furti ai danni delle imprese. Dopo il doppio raid, gli imprenditori tornano a chiedere un rafforzamento della vigilanza e interventi concreti per tutelare chi continua a investire e creare occupazione sul territorio.