Melilli entra nel cuore delle festività natalizie: oggi l’accensione dell’Albero di Natale “Le Luci della Terrazza”

Melilli entra nel cuore delle festività natalizie con l’atteso momento dell’Accensione dell’Albero di Natale “Le Luci della Terrazza”, in programma stasera alle 18 in piazza San Sebastiano.

È il gesto simbolico che apre ufficialmente un percorso che, dall’1 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, unirà Melilli, Villasmundo e Città Giardino in un unico grande racconto di luce, tradizione ed emozioni.

Subito dopo l’inaugurazione dell’albero, il Natale melillese si legherà ai suoi riti più identitari, per poi aprirsi a nuove suggestioni con il nuovo circuito artistico “Le Luci della Terrazza | Le Vie Iblee di Melilli, Villasmundo e Città Giardino”, un itinerario emozionale fatto di installazioni, giochi di luce e atmosfere immersive che trasformerà strade, piazze e scorci urbani in piccoli teatri natalizi da vivere con meraviglia.

Il cammino luminoso del Natale continua con la Christmas City, con Piazza San Sebastiano che diventerà un vero e proprio Villaggio di Babbo Natale: un’ambientazione scenografica ricca di dettagli, dove i più piccoli incontreranno Babbo Natale nella sua Casa ufficiale, circondati da laboratori creativi, mercatini artigianali, profumi di festa e attrazioni pensate per tutta la famiglia.

Accanto ai momenti più gioiosi, il programma offrirà anche un percorso religioso e culturale diffuso con visite guidate alla Pirrera Sant’Antonio – Cava del Barocco, mostre d’arte, esposizioni tematiche, laboratori per grandi e piccini, presepi monumentali, i Presepi Viventi, eventi musicali e itinerari dedicati alla storia e alle tradizioni locali, valorizzando il patrimonio identitario della Terrazza degli Iblei. In allegato il programma completo.