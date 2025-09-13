Melilli, Ercole Salvatore Gallo nuovo assessore della Giunta Carta

Il sindaco del Comune di Melilli, Giuseppe Carta, ha provveduto nella mattinata odierna al reintegro del plenum della Giunta Municipale con la nomina di Ercole Salvatore Gallo, al quale sono state conferite le deleghe alla Pubblica Istruzione e Università.

Gallo, professionista stimato e da sempre attento alle dinamiche e alle esigenze del Territorio, subentra a Mirko Caruso, Assessore dimissionario, cui vanno i ringraziamenti dell’Amministrazione Comunale per il lavoro svolto con dedizione e spirito di servizio.

Nel formulare al nuovo assessore i più sentiti auguri di buon lavoro, il sindaco e l’intera Amministrazione esprimono piena fiducia nelle sue competenze, certi che il contributo del Dott. Gallo sarà significativo per la crescita e lo sviluppo della comunità melillese.