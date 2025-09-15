Melilli, esordio da sogno: battuto il Niscemi 2-1 con doppietta di Di Stefano

Partenza col botto per l’APD Melilli che all’esordio nel campionato di Eccellenza, girone B, conquista una vittoria di carattere e qualità contro il Niscemi. Protagonista assoluto Di Stefano, autore di una doppietta che ha regalato i primi tre punti della stagione ai neroverdi.

Il Melilli parte forte e sfiora subito il vantaggio con Pandolfo, che a porta sguarnita non trova la deviazione vincente. Il Niscemi risponde con un paio di occasioni, fermate dall’attento Genovese. Al 23’ viene annullato un gol a Diouf per fuorigioco, ma undici minuti più tardi arriva la magia di Di Stefano: una girata spettacolare da fuori area che si insacca all’incrocio e fa esplodere i pochi presenti (la partita si è disputata a porte chiuse).

Poco dopo Pandolfo centra la traversa con un traversone velenoso, mentre Di Stefano spreca la chance del raddoppio davanti a Di Franco. Prima dell’intervallo Genovese salva i suoi con un’uscita provvidenziale.

In avvio di ripresa il Niscemi trova il pareggio con Diaw, che sorprende Genovese sul primo palo. Gli ospiti prendono coraggio, ma al 60’ ancora Di Stefano riporta avanti i neroverdi con un tiro-cross velenoso che beffa Di Franco: 2-1.

Il finale è da brividi: Rossi viene espulso per un fallo in area e il Melilli ha la chance per chiudere i conti, ma dal dischetto Frittitta si fa ipnotizzare dal portiere avversario. Negli ultimi minuti il Niscemi si riversa in avanti, ma la difesa di Attardo regge l’urto e porta a casa una vittoria sofferta quanto meritata.