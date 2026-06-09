Melilli festeggia Febo Aurelio Rizzo: è Vicecampione Nazionale di Ginnastica Artistica

Grande soddisfazione per lo sport melillese grazie al brillante risultato ottenuto dal giovane atleta Febo Aurelio Rizzo, che ha conquistato il secondo posto alle Finali Nazionali CSEN di Ginnastica Artistica, laureandosi Vicecampione Nazionale Esordienti – Secondo Livello Assoluto.
Un traguardo prestigioso che premia l’impegno, la costanza e la passione del giovane ginnasta, protagonista di una prova di alto livello nella competizione nazionale che ha visto confrontarsi i migliori atleti provenienti da tutta Italia.
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