Attualità · Mel Power

Il Tar di Catania dà ragione alla società Mel Power nel contenzioso con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da circa 110 megawatt nel territorio di Melilli. Con una sentenza pubblicata oggi, 16 novembre, i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso della società, annullando una specifica prescrizione ambientale prevista nell’ambito del procedimento di valutazione del progetto.

L’intervento riguarda le contrade Fontanazzi, Tremola, La Piccola e Pantana, in un’area classificata come agricola. Il progetto prevede la realizzazione di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 110,03 MWp, con le relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, tra cui un cavidotto e una sottostazione.

La controversia nasce dal decreto ministeriale del 28 ottobre 2025, con il quale era stato espresso un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell’impianto. Il via libera era stato tuttavia accompagnato da una serie di condizioni, tra cui quella che imponeva alla società di verificare l’eventuale presenza di aree percorse dal fuoco all’interno del sito e, qualora individuate, di escluderle dal progetto. In assenza di tali aree, il proponente avrebbe invece dovuto produrre un’apposita asseverazione.

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Una prescrizione contestata da Mel Power, che si è rivolta al Tar sostenendone il contrasto con la normativa nazionale sugli incendi boschivi e denunciando un aggravio del procedimento amministrativo. Il collegio, presieduto da Pancrazio Maria Savasta, con relatore Calogero Commandatore, ha accolto le ragioni della società, richiamando anche un precedente pronunciamento del Consiglio di Stato.

Al centro della decisione c’è l’interpretazione della legge 353 del 2000, che introduce specifici vincoli per le aree boscate e i pascoli attraversati dagli incendi. La normativa punta a impedire che il fuoco possa essere utilizzato per modificare la destinazione dei terreni e renderne possibili utilizzazioni precedentemente vietate.

Secondo i giudici, tuttavia, il divieto deve essere interpretato tenendo conto della sua finalità. Nel caso degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la destinazione agricola dei terreni non rappresentava, nel quadro normativo applicabile al provvedimento contestato, un impedimento assoluto alla loro realizzazione.

Il Tar richiama quindi il principio secondo cui la compatibilità astratta dell’impianto con la destinazione agricola, già prima di un eventuale incendio, esclude che quest’ultimo possa essere considerato funzionale a rendere possibile un intervento altrimenti vietato.

Da qui la conclusione che la prescrizione imposta alla società fosse illegittima, perché non coerente con la finalità della legge e perché rinviava alla fase esecutiva una valutazione che avrebbe dovuto trovare spazio nel procedimento autorizzativo.

Nella sentenza viene affrontata anche un’altra questione, sollevata dalla difesa delle amministrazioni resistenti: le nuove limitazioni introdotte dalla normativa nazionale per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole. Su questo punto il tribunale chiarisce che le disposizioni sopravvenute non possono essere utilizzate per valutare la legittimità del decreto ministeriale impugnato, adottato nell’ottobre 2025. La verifica deve infatti essere effettuata sulla base delle norme vigenti al momento dell’emanazione del provvedimento, e non di quelle entrate in vigore successivamente.

Il Tar ha dunque accolto il ricorso di Mel Power e annullato il provvedimento ministeriale limitatamente alla prescrizione contestata, disponendo la compensazione delle spese di giudizio.