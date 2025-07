Melilli, Giuseppe Militti nuovo assessore al Turismo e spettacolo

Nella giornata di ieri nella Delegazione municipale di Villasmundo, si è tenuta la cerimonia ufficiale di nomina del nuovo componente della Giunta comunale di Melilli: entra nell’esecutivo Giuseppe Militti, al quale sono state affidate le deleghe a Turismo, Spettacolo, Protezione Civile e Polizia Locale.

Particolarmente significativa la presenza di Vincenzo Coco, storico protagonista della vita politica melillese e punto di riferimento per la comunità di Villasmundo. Impossibilitato al momento a ricoprire incarichi amministrativi, l’area di riferimento ha individuato in Militti quale quale figura competente per ricoprire il ruolo di assessore. La presenza di Coco alla cerimonia ha testimoniato ancora una volta il profondo legame con l’ente e con la comunità, rappresentando un momento di grande valore umano e simbolico per tutta l’amministrazione.





Contestualmente, è stata ridefinita la distribuzione delle deleghe assessoriali: Cristina Elia, Vicesindaco: Politiche della Famiglia e Funzione Pubblica; Mirko Caruso: Pubblica Istruzione e Sviluppo Economico; Massimo Magnano: Lavori Pubblici, Manutenzione e Urbanistica e Mirko Agatino Aloisio: Igiene Urbana, Ambiente, Mobilità e Decentramento.

Il nuovo ingresso in Giunta fa seguito alle dimissioni dell’assessore Francesco Nicosia, a cui l’amministrazione rivolge gratitudine per il grande contributo apportato. È durante il suo mandato che il Carnevale Melillese, il più stretto d’Italia, è entrato a far parte del Patrimonio Immateriale dell’Umanità, segnando una tappa storica per l’intera comunità; le festività tradizionali, le sagre, il Santo Natale, l’adorazione dei presepi, così come le iniziative culturali e sportive, hanno assunto un ruolo sempre più centrale e riconoscibile nel tessuto sociale melillese: la sua dedizione ha contribuito a rafforzare il senso di appartenenza e la promozione delle nostre eccellenze.

Il sindaco e la Giunta augurano a Militti un lavoro proficuo e condiviso per il bene del Territorio.