Melilli, grande partecipazione per l’inaugurazione della mostra “Verso la Misericordia. Personaggi e visioni dell’anima”

Si è svolta con grande partecipazione di pubblico ieri mattina l’inaugurazione della mostra “Verso la Misericordia. Personaggi e visioni dell’anima” , promossa dalla Fondazione Museo Pino Valenti da Melilli in collaborazione con il Comune di Melilli.

L’evento, ospitato presso l’Aula Consiliare del Palazzo Municipale, ha rappresentato un momento di significativa condivisione culturale, registrando la presenza di cittadini, appassionati e rappresentanti istituzionali. Ad aprire la cerimonia è stato il Sindaco On. Giuseppe Carta, seguito dagli interventi del Vicesindaco Cristina Elia, del Presidente della Fondazione Rosario Cutrona, del Vicepresidente Francesco Nicosia e del prof. Giuseppe Immè e del prof. Giovanni Bonanno, critico e docente di Storia dell’arte all’Accademia Statale di Belle Arti di Palermo (in video), a testimonianza della forte sinergia tra istituzioni e realtà culturali del territorio.

Nel corso dell’inaugurazione è stata inoltre svelata dal Sindaco Giuseppe Carta e dalla prof.ssa Violante Valenti, per la prima volta, l’opera “Verso la Misericordia” , rimasta incompiuta e oggi restituita alla fruizione pubblica, simbolo del percorso artistico e spirituale del Maestro Pino Valenti.

La mostra, curata dal Direttore Artistico della Fondazione, Violante Valenti, si articola in un itinerario composto da sette dipinti che accompagnano il visitatore in un viaggio intenso tra simboli, emozioni e visioni interiori, offrendo un’occasione di riflessione sul valore più autentico dell’arte e sull’identità culturale del territorio.

Orari di apertura: Domenica 29 marzo – 9:30 / 12:30, Martedì 31 marzo – 17:00 / 20:00, Giovedì 2 aprile – 18:00 / 21:00, Venerdì 3 aprile – 18:00 / 21:00, Sabato 4 aprile – 9:30 / 12:30, Domenica 5 aprile – 9:30 / 12:00. Dal 7 aprile al 2 maggio aperto tutti i sabati e le domeniche dalle 9:30 alle 12:30

La mostra è allestita presso l’Aula Consiliare del Comune di Melilli.