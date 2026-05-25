Melilli, grande successo per la 3ª “Corri in Pista” del Campionato Provinciale Giovanile

Una giornata all’insegna dello sport, dell’entusiasmo e della partecipazione ha fatto da cornice alla 3ª edizione della “Corri in Pista a Melilli”, tappa del Campionato Provinciale Giovanile di corsa su pista, svoltasi presso il campo sportivo comunale.

L’evento, organizzato con grande cura dalla MelilliAtletica, ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti provenienti da diverse società del territorio, confermando ancora una volta la vitalità dell’atletica leggera giovanile nella provincia.

Fin dalle prime gare si è respirata un’atmosfera di festa: partenze ricche di entusiasmo, tribune gremite di famiglie e sostenitori, e un tifo caloroso che ha accompagnato ogni prova in pista. I giovani atleti, dalle categorie più piccole fino ai più grandi, hanno dato prova di impegno, determinazione e soprattutto di grande spirito sportivo.

A rendere ancora più significativo l’evento sono state le premiazioni finali, momento di soddisfazione e orgoglio per tutti i partecipanti, che hanno potuto condividere i risultati di una giornata intensa e formativa.

Gli organizzatori hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione, sottolineando l’importanza di iniziative come questa per la crescita sportiva e personale dei giovani.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alle famiglie, agli allenatori e a tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione, rendendo possibile una giornata di sport sano e condiviso.

Il circuito ora prosegue con le prossime tappe provinciali, continuando a promuovere i valori dell’atletica: impegno, rispetto e passione.