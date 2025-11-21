Melilli, grave carenza di Pediatra: presentata interrogazione urgente alla Regione

È stata presentata un’interrogazione urgente dall’On. Giuseppe Carta al Presidente della Regione Siciliana e all’Assessore Regionale per la Salute per denunciare la situazione critica che sta interessando il servizio di Pediatria nel centro abitato di Melilli. Questa mancanza costringe numerose famiglie del territorio a rivolgersi a professionisti privati operanti in altri comuni, con conseguenti disagi logistici e significativi costi aggiuntivi.

“Le famiglie di Melilli hanno diritto a un servizio sanitario adeguato, efficiente e facilmente accessibile, soprattutto quando riguarda la salute dei bambini”, ha dichiarato con fermezza. Inoltre, l’On. Carta ha ritenuto fondamentale intervenire in prima persona, scrivendo in qualità di sindaco di Melilli al commissario dell’ASP di Siracusa, Dott.ssa Chiara Serpieri. Nella sua comunicazione, ha evidenziato l’urgenza della situazione, chiedendo un immediato tavolo di confronto per discutere delle criticità che affliggono il servizio di Pediatria nel suo comune. L’interrogazione sottolinea come “la carenza di pediatri nel centro abitato, ormai da qualche anno, incida direttamente sulla tutela della salute dei minori, creando una disparità territoriale e contravvenendo al diritto alla cura, costituzionalmente garantito a tutti i cittadini”.

La preoccupazione si aggrava ulteriormente alla luce della pensione di più di uno dei pediatri operanti a Melilli Centro, una circostanza che rischia di peggiorare ulteriormente la carenza di professionisti disponibili. Oggi, infatti, quasi nessun pediatra è presente nel territorio ibleo, compromettendo l’accessibilità ai servizi sanitari dedicati all’infanzia.