Melilli ha acquistato il Cinema Teatro Nicolosi

Il Comune di Melilli annuncia ufficialmente la conclusione del processo di acquisizione del Cinema Teatro Nicolosi, finalizzato a seguito delle Norme di Legge presentate in sede Parlamentare da Giuseppe Carta, oltre che per mezzo della forte sinergia tra il Comune di Melilli e la Fondazione Pino Valenti da Melilli.

Nella giornata di ieri è stato formalizzato l’atto notarile di acquisto dell’immobile, alla presenza del vice sindaco, Cristina Elia, e del presidente della Fondazione, Rosario Cutrona.





Operazione, questa, resa possibile grazie all’intervento congiunto tra l’Ente Comunale e la Fondazione, che hanno potuto beneficiare di due distinti contributi straordinari erogati dalla Regione Siciliana: la Fondazione Pino Valenti da Melilli ha ricevuto un finanziamento di € 392.000, ai sensi della Legge Regionale 12 agosto 2024, n. 25, destinato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e all’adeguamento delle sedi culturali e turistiche legate alle attività statutarie della Fondazione, tra cui anche: la realizzazione del Museo Pino Valenti da Melilli presso l’ex Auditorium comunale; la ristrutturazione della Sede amministrativa della Fondazione, sita in Via Cavour; l’adeguamento dei servizi accoglienza della Pirrera Sant’Antonio Cava del Barocco; il completamento della strada d’ingresso e lavori per l’illuminazione presso la “Macchina dell’acqua”; il Comune di Melilli ha ottenuto un contributo di € 250.000, previsto dalla Legge Regionale 30 gennaio 2025, n. 3, destinato a interventi straordinari con finalità istituzionali

Il valore complessivo dell’operazione destinata all’acquisto del Cinema Teatro ammonta a 300mila euro, somma interamente coperta dai Fondi Regionali.

L’acquisizione del Cinema Teatro Nicolosi rappresenta un passo fondamentale per il rilancio culturale e sociale del nostro territorio.

Questo spazio potrà finalmente tornare a essere un luogo di aggregazione e formazione, arte e memoria collettiva, nel solco della storia melillese e con uno sguardo rivolto al futuro.