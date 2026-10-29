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Melilli, Halloween e Ognissanti alla Pirrera Sant’Antonio: visite e “Suoni della Memoria”

di Oriana Gionfriddo ·
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Melilli, Halloween e Ognissanti alla Pirrera Sant’Antonio: visite e “Suoni della Memoria”

Ci sono luoghi che non hanno bisogno di effetti speciali per sorprendere. Basta attraversarli, osservare le pareti, seguire i giochi di luce tra gli imponenti pilastri di pietra e lasciarsi accompagnare dalle storie che custodiscono. La Pirrera Sant’Antonio – Cava del Barocco di Melilli è uno di questi. Un luogo dove la monumentalità degli ambienti custodisce le tracce del lavoro di generazioni di uomini che, colpo dopo colpo, hanno estratto la pietra destinata a dare forma al Barocco della Sicilia orientale.

Sarà proprio questo duplice carattere, suggestivo e storico, a fare da filo conduttore ai due appuntamenti in programma sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre 2026, promossi dalla Fondazione Museo Pino Valenti da Melilli e dall’Amministrazione comunale di Melilli, guidata dal sindaco On. Giuseppe Carta, finalizzata a rendere il patrimonio naturalistico, storico e culturale sempre più accessibile, custodendo e tramandando alle nuove generazioni la memoria, le testimonianze e le tradizioni del territorio.

IL PROGRAMMA DEL FINE SETTIMANA

Sabato 31 ottobre – Halloween alla Pirrera

Visite guidate speciali alle ore 17:00 e 18:00.

Ingresso gratuito: residenti di Melilli, persone con disabilità e tutti i bambini.

Biglietto ridotto 5 euro: adulti non residenti in maschera o genitori non residenti accompagnati da figli mascherati.

Biglietto intero 10 euro: adulti non residenti senza maschera e senza bambini.

Una sorpresa speciale attenderà i bambini al termine della visita.

Domenica 1° novembre – “Suoni della Memoria”

Ore 10:00, 11:00 e 12:00: visite guidate esperienziali con ricostruzione sonora dell’antica attività dei cavatori.

Ore 16:00 e 17:00: visite guidate ordinarie, senza percorso sonoro.

SABATO 31 OTTOBRE – UN HALLOWEEN SENZA EFFETTI SPECIALI

Due visite guidate speciali, alle ore 17:00 e 18:00, accompagneranno il pubblico alla scoperta delle gallerie monumentali della Pirrera, tra pareti scavate a mano, giochi di luce e atmosfere che non hanno bisogno di scenografie artificiali per suscitare meraviglia.

Un pomeriggio pensato anche per le famiglie, con ingresso gratuito per tutti i bambini, i residenti di Melilli e le persone con disabilità. Per gli adulti non residenti che si presenteranno in maschera, così come per i genitori accompagnati dai propri figli mascherati, il biglietto avrà un costo ridotto di 5 euro. La tariffa ordinaria sarà invece applicata agli adulti non residenti che parteciperanno senza maschera e senza bambini.

DOMENICA 1° NOVEMBRE – “SUONI DELLA MEMORIA”: LA CAVA TORNA A RACCONTARE

«Ogni colpo ha scavato la pietra. Ogni colpo ha scritto una storia.»

Un colpo di scalpello. Poi un altro. Il rumore della mazza sulla pietra, i passi degli uomini, gli strumenti del mestiere. Suoni che per generazioni hanno accompagnato la vita quotidiana della Pirrera e che oggi appartengono a un passato lontano.

Restituire simbolicamente quei suoni alla cava e ricordare gli uomini che l’hanno scavata è l’obiettivo di “Suoni della Memoria”, l’iniziativa culturale in programma domenica 1° novembre, in occasione di Ognissanti, con tre turni di visita esperienziale alle ore 10:00, 11:00 e 12:00.

Attraverso un percorso immersivo, i visitatori potranno riscoprire la storia dei pirriaturi, gli antichi cavatori che, con la forza delle braccia e semplici strumenti di lavoro, estraevano la pietra destinata a contribuire alla costruzione di palazzi, chiese e monumenti della Sicilia orientale.

Di quegli uomini restano ancora tracce sulle pareti della Pirrera. Nomi, date e incisioni. Piccoli segni lasciati nell’immensità delle gallerie, testimonianze silenziose di vite trascorse lavorando la pietra.

“Suoni della Memoria” nasce dal desiderio di dare voce a queste testimonianze, trasformando la visita guidata in un’esperienza di ascolto e partecipazione emotiva. Attraverso la ricostruzione sonora dell’antica attività estrattiva, il pubblico potrà immaginare la quotidianità dei cavatori, il ritmo degli scalpelli e i gesti ripetuti di un mestiere duro, tramandato attraverso le generazioni.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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