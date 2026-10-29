Melilli, Halloween e Ognissanti alla Pirrera Sant’Antonio: visite e “Suoni della Memoria”

Attualità · 31 e 1

Ci sono luoghi che non hanno bisogno di effetti speciali per sorprendere. Basta attraversarli, osservare le pareti, seguire i giochi di luce tra gli imponenti pilastri di pietra e lasciarsi accompagnare dalle storie che custodiscono. La Pirrera Sant’Antonio – Cava del Barocco di Melilli è uno di questi. Un luogo dove la monumentalità degli ambienti custodisce le tracce del lavoro di generazioni di uomini che, colpo dopo colpo, hanno estratto la pietra destinata a dare forma al Barocco della Sicilia orientale.

Sarà proprio questo duplice carattere, suggestivo e storico, a fare da filo conduttore ai due appuntamenti in programma sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre 2026, promossi dalla Fondazione Museo Pino Valenti da Melilli e dall’Amministrazione comunale di Melilli, guidata dal sindaco On. Giuseppe Carta, finalizzata a rendere il patrimonio naturalistico, storico e culturale sempre più accessibile, custodendo e tramandando alle nuove generazioni la memoria, le testimonianze e le tradizioni del territorio.

IL PROGRAMMA DEL FINE SETTIMANA

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Sabato 31 ottobre – Halloween alla Pirrera

Visite guidate speciali alle ore 17:00 e 18:00.

Ingresso gratuito: residenti di Melilli, persone con disabilità e tutti i bambini.

Biglietto ridotto 5 euro: adulti non residenti in maschera o genitori non residenti accompagnati da figli mascherati.

Biglietto intero 10 euro: adulti non residenti senza maschera e senza bambini.

Una sorpresa speciale attenderà i bambini al termine della visita.

Domenica 1° novembre – “Suoni della Memoria”

Ore 10:00, 11:00 e 12:00: visite guidate esperienziali con ricostruzione sonora dell’antica attività dei cavatori.

Ore 16:00 e 17:00: visite guidate ordinarie, senza percorso sonoro.

SABATO 31 OTTOBRE – UN HALLOWEEN SENZA EFFETTI SPECIALI

Due visite guidate speciali, alle ore 17:00 e 18:00, accompagneranno il pubblico alla scoperta delle gallerie monumentali della Pirrera, tra pareti scavate a mano, giochi di luce e atmosfere che non hanno bisogno di scenografie artificiali per suscitare meraviglia.

Un pomeriggio pensato anche per le famiglie, con ingresso gratuito per tutti i bambini, i residenti di Melilli e le persone con disabilità. Per gli adulti non residenti che si presenteranno in maschera, così come per i genitori accompagnati dai propri figli mascherati, il biglietto avrà un costo ridotto di 5 euro. La tariffa ordinaria sarà invece applicata agli adulti non residenti che parteciperanno senza maschera e senza bambini.

DOMENICA 1° NOVEMBRE – “SUONI DELLA MEMORIA”: LA CAVA TORNA A RACCONTARE

«Ogni colpo ha scavato la pietra. Ogni colpo ha scritto una storia.»

Un colpo di scalpello. Poi un altro. Il rumore della mazza sulla pietra, i passi degli uomini, gli strumenti del mestiere. Suoni che per generazioni hanno accompagnato la vita quotidiana della Pirrera e che oggi appartengono a un passato lontano.

Restituire simbolicamente quei suoni alla cava e ricordare gli uomini che l’hanno scavata è l’obiettivo di “Suoni della Memoria”, l’iniziativa culturale in programma domenica 1° novembre, in occasione di Ognissanti, con tre turni di visita esperienziale alle ore 10:00, 11:00 e 12:00.

Attraverso un percorso immersivo, i visitatori potranno riscoprire la storia dei pirriaturi, gli antichi cavatori che, con la forza delle braccia e semplici strumenti di lavoro, estraevano la pietra destinata a contribuire alla costruzione di palazzi, chiese e monumenti della Sicilia orientale.

Di quegli uomini restano ancora tracce sulle pareti della Pirrera. Nomi, date e incisioni. Piccoli segni lasciati nell’immensità delle gallerie, testimonianze silenziose di vite trascorse lavorando la pietra.

“Suoni della Memoria” nasce dal desiderio di dare voce a queste testimonianze, trasformando la visita guidata in un’esperienza di ascolto e partecipazione emotiva. Attraverso la ricostruzione sonora dell’antica attività estrattiva, il pubblico potrà immaginare la quotidianità dei cavatori, il ritmo degli scalpelli e i gesti ripetuti di un mestiere duro, tramandato attraverso le generazioni.