Melilli, il caso dell’impianto Tmb finisce all’Ars: La Vardera presenta interrogazione urgente

Arriva anche all’Assemblea Regionale Siciliana il caso del nuovo impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) previsto a Melilli. Oltre all’interrogazione parlamentare da parte del Senatore del Pd, Antonio Nicita, anche il parlamentare regionale Ismaele La Vardera ha infatti depositato un’interrogazione a risposta orale rivolta al presidente della Regione e all’assessore regionale per le Autonomie Locali, chiedendo chiarimenti urgenti sulla regolarità della procedura e sulla possibile presenza di conflitti di interesse.

Al centro della vicenda, riportata dal Fatto Quotidiano lo scorso 28 agosto, ci sono i terreni individuati per ospitare il maxi impianto da oltre 34 milioni di euro, finanziato con fondi di Sviluppo e Coesione 2021-2027. Dalle visure catastali pubblicate nell’articolo emergerebbe infatti che alcune particelle interessate dal progetto siano intestate a Francesco Garofalo, cugino del sindaco di Melilli e deputato regionale Giuseppe Carta, nonché a Alessio Caruso, fratello dell’assessore comunale Mirko Caruso, che si è dimesso pochi giorni dopo l’approvazione della delibera.

Nell’area, già gravata da discariche e impianti di smaltimento, a ridosso della riserva naturale di Cozzo Ogliastri e all’interno del polo petrolchimico più grande d’Italia, il Comune aveva approvato nell’aprile 2024 il progetto preliminare per un impianto con una capacità di trattamento di 230 tonnellate giornaliere.

Secondo La Vardera, la vicenda “solleva evidenti profili di opportunità e potenziali conflitti di interesse“, motivo per cui nell’interrogazione si chiede alla Regione se siano state già rilasciate autorizzazioni o pareri sul progetto; se non sia opportuno verificare la sussistenza di conflitti di interesse e se non si ritenga necessario inviare un’ispezione presso il Comune di Melilli per accertare la correttezza delle procedure adottate.

“La delicatezza del contesto territoriale – ha sottolineato l’onorevole – impone la massima trasparenza e imparzialità nelle scelte localizzative di nuovi impianti per i rifiuti, soprattutto in un’area già segnata da pesanti criticità ambientali e sanitarie“.

L’interrogazione è stata presentata con richiesta di trattazione urgente.