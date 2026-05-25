Melilli, il Consiglio comunale approva la variazione al Bilancio 2026/2028

Nel corso della seduta di sabato 23 maggio, il Consiglio Comunale di Melilli ha

approvato la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2026/2028, un importante

provvedimento che consentirà l’utilizzo di nuove risorse economiche destinate a

opere pubbliche, servizi e interventi strategici per il territorio comunale.

Tra gli interventi principali previsti figurano finanziamenti regionali e statali che interesseranno Melilli, Villasmundo e Città Giardino, con azioni dedicate a

infrastrutture, riqualificazione urbana, servizi sociali e sviluppo territoriale.

Particolarmente significativo il finanziamento di oltre 4,8 milioni di euro destinato alla realizzazione della nuova rete idrica a Città Giardino, opera strategica per il miglioramento dei servizi essenziali e della qualità urbana della frazione.

La variazione approvata prevede inoltre: oltre 918 mila euro per interventi di riqualificazione delle aree artigianali; circa 1 milione di euro destinato alla ristrutturazione e ampliamento del

Centro Anziani di Villasmundo; risorse dedicate alla pianificazione strategica della funzione pubblica; contributi per iniziative culturali e territoriali, tra cui il progetto “Sicilia che piace 2026” e i festeggiamenti del Santo Patrono San Sebastiano; fondi per la Consulta Giovanile e per il censimento permanente della popolazione.

Previsti anche incrementi di capitoli destinati a servizi sociali, assistenza

igienico-sanitaria, borse lavoro e tirocini formativi, oltre all’utilizzo di economie per

interventi sul randagismo. Nel corso della seduta consiliare sono state inoltre presentate nuove misure di

carattere sociale e tributario rivolte ai cittadini.

Tra queste: la proposta di Social Tax, pensata per i contribuenti con redditi inferiori a 15 mila euro, che consentirà una rateizzazione più ampia dei tributi comunali fino a 36 mesi; il progetto di Welfare Tributario, destinato ai cittadini con ISEE inferiore a 10 mila euro, che prevede la possibilità di svolgere attività socialmente utili in cambio di un contributo fino a 500 euro da destinare al pagamento dei tributi

comunali; un sistema di premialità del 5% destinato ai cittadini che canalizzeranno il

pagamento dei tributi comunali attraverso i propri conti correnti, incentivando

strumenti di pagamento tracciabili e digitali.

Con l’approvazione in Consiglio Comunale, le nuove risorse risultano ora disponibili

per l’avvio e la programmazione degli interventi previsti dall’Amministrazione

Comunale, confermando il percorso di crescita, riqualificazione e potenziamento dei servizi a favore della comunità melillese.