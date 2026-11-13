Melilli il primo Comune in Italia ad approvare il bilancio di previsione 2027–2029

Politica · Un primato

Con la deliberazione del Consiglio comunale 97 del 12 novembre 2026, l’Ente raggiunge un importante traguardo amministrativo, garantendo la piena operatività fin dal 1° gennaio 2027. Una programmazione finanziaria da oltre 49 milioni di euro per il primo anno del triennio, che punta sugli investimenti, sui servizi e sul sostegno alle fasce più fragili della popolazione.

Il Comune di Melilli rivendica il primato nazionale nell’approvazione del Bilancio di previsione 2027–2029, deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del 12 novembre. Con la deliberazione consiliare n. 97, l’Ente ha approvato il principale strumento di programmazione finanziaria con largo anticipo rispetto all’inizio del nuovo esercizio, confermando l’attenzione dell’Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Carta verso una gestione responsabile delle risorse pubbliche. Un Bilancio che guarda agli investimenti sul territorio, senza lasciare indietro nessuno, ponendo particolare attenzione alle categorie più fragili, al raﬀorzamento dei servizi sociali, agli anziani, alla scuola e alle famiglie, con l’obiettivo di sostenere la crescita e la valorizzazione di Melilli, Villasmundo e Città Giardino. Sul piano finanziario, il Bilancio di previsione presenta un volume complessivo di 49,39 milioni di euro per il 2027, 46 milioni di euro per il 2028 e 45,61 milioni di euro per il 2029. Per il 2027 sono previste spese correnti per circa 25 milioni di euro, destinate al funzionamento dell’Ente e ai servizi comunali, e spese in conto capitale per circa 2,50 milioni di euro, nell’ambito della programmazione degli investimenti. Il Bilancio relativo all’esercizio in corso, a seguito degli assestamenti intervenuti, raggiunge invece attualmente circa 90 milioni di euro. Il valore di questo risultato non risiede soltanto nel rispetto delle scadenze, ma soprattutto nella capacità di programmare e di anticiparle.

L’approvazione del Bilancio prima dell’inizio dell’esercizio finanziario consentirà infatti al Comune di operare fin dal 1° gennaio 2027 senza i vincoli dell’esercizio provvisorio, assicurando continuità amministrativa, tempestività nelle procedure e maggiore eﬃcacia nell’attuazione degli interventi programmati. A sottolineare il significato dell’approvazione anticipata è il Sindaco di Melilli, On. Giuseppe Carta, che dichiara: “L’approvazione anticipata del Bilancio di previsione rappresenta un risultato importante per la nostra comunità e conferma la capacità del Comune di Melilli di programmare con serietà e responsabilità il proprio futuro. Essere il primo Comune in Italia ad approvare il Bilancio significa mettere la nostra macchina amministrativa nelle condizioni di lavorare fin dal primo giorno del nuovo anno, senza rallentamenti e con una visione chiara delle priorità. Abbiamo costruito una programmazione che guarda agli investimenti e allo sviluppo del territorio, ma che pone al centro soprattutto le persone. La nostra attenzione è rivolta alle famiglie, agli anziani, ai giovani, alla scuola e a tutte quelle situazioni di fragilità che richiedono la presenza concreta delle istituzioni. Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra che coinvolge l’Amministrazione, il Consiglio comunale, la dirigenza e tutti gli uﬃci, ai quali rivolgo il mio sincero ringraziamento. La buona amministrazione si misura anche nella capacità di programmare per tempo, trasformando le risorse disponibili in servizi, opportunità e risposte concrete per i cittadini”.

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Fondamentale, nel raggiungimento di questo traguardo, è stato il lavoro della struttura amministrativa comunale, attraverso un’intensa attività di coordinamento tra i diversi settori dell’Ente. Un ruolo centrale è stato svolto dal Settore finanziario, diretto da Enza Marchica, che ha curato la predisposizione del documento contabile e le attività necessarie alla sua approvazione, con il contributo del Vice Segretario comunale, dott. Daniel Amato. La tempestiva elaborazione del Bilancio ha richiesto un’attenta pianificazione, il coordinamento delle esigenze dei diversi servizi e la verifica della sostenibilità delle previsioni finanziarie, consentendo di completare l’iter già nel mese di novembre. L’approvazione del Bilancio di previsione 2027–2029 rappresenta così un passaggio significativo per aﬀrontare il nuovo triennio con una programmazione definita, capace di coniugare investimenti, attenzione sociale e sviluppo del territorio, traducendo le risorse pubbliche in servizi e opportunità per l’intera comunità.