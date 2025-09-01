Melilli, il sindaco Carta si difende sul caso TMB: “Nessun conflitto di interessi, se mento pronto a dimettermi”

Dopo le polemiche sollevate da un’inchiesta nazionale sul Fatto Quotidiano in merito al progetto del nuovo impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) a Melilli, il sindaco e deputato regionale Giuseppe Carta è intervenuto pubblicamente con una lunga diretta social, durante la quale ha respinto con fermezza ogni accusa, offrendo chiarimenti documentati e lanciando una sfida netta: “Se quello che dico non è vero, mi dimetto da sindaco e da deputato”.

L’intervento è arrivato dopo giorni di critiche, alcune delle quali legate alla presunta esistenza di un conflitto di interessi che coinvolgerebbe un suo familiare nella vicenda dell’individuazione dei terreni su cui dovrebbe sorgere l’impianto.





Carta ha esordito manifestando stupore per l’impostazione del dibattito: “Mi aspettavo un confronto sull’impatto ambientale, sui benefici per la comunità, invece si è parlato solo di presunti scandali”. Ha poi chiarito la natura dell’impianto: “Il TMB non è un inceneritore, non ci sono forni, non c’è combustione. È un impianto che tratta a freddo i rifiuti secchi non riciclabili, per separarli e ridurre il ricorso alle discariche. Serve a chiudere, non ad aprire, nuove fonti di inquinamento”.

Il nodo più controverso riguarda la proprietà dei terreni individuati per la realizzazione dell’impianto. Secondo quanto ricostruito da Carta, il processo è stato trasparente e scandito da atti pubblici: Gennaio 2025: La Regione Siciliana finanzia sette TMB pubblici in Sicilia; Manifestazione d’interesse: Il Comune di Melilli pubblica un avviso per individuare aree disponibili all’interno del polo industriale (ASI); Le proposte: Due soggetti rispondono: un gruppo di privati, la cui proposta viene esclusa per vincoli esistenti, e la società Costruzioni Sud S.p.A., la cui area viene valutata positivamente; L’asta giudiziaria: Alcuni beni della Costruzioni Sud finiscono in vendita. Un parente del sindaco, assieme ad altri soci, acquista una porzione dei terreni all’asta.

“Con un atto notarile di divisione firmato a maggio 2024 – ha spiegato Carta mostrando i documenti – è stato stabilito che la parte assegnata al mio parente è ubicata a nord, destinata a un impianto fotovoltaico. L’area per il TMB si trova in tutt’altra zona e non gli appartiene”.

Il sindaco ha inoltre escluso qualsiasi trattativa o interesse economico da parte del Comune verso quei terreni: “Non esiste alcuna procedura di esproprio, né stanziamento di fondi pubblici. Pensare che un mio parente spenda 300.000 euro per rivendere a 280.000 al Comune è semplicemente assurdo”.

Carta ha definito l’intera vicenda un attacco politico mirato a screditare l’amministrazione locale e a frenare il processo di crescita del territorio: “Stiamo attirando investimenti, stabilizzando lavoratori, facendo parlare di Melilli a livello nazionale per le sue eccellenze. Evidentemente questo dà fastidio a qualcuno”.

Il primo cittadino ha infine annunciato la convocazione di un Consiglio Comunale aperto per la prossima settimana, durante il quale si affronterà pubblicamente non solo il progetto TMB, ma l’intera strategia di gestione dei rifiuti a livello comunale e sovracomunale.