Melilli, in giro con un coltello: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Melilli hanno denunciato per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere un 23enne originario di Solarino.

Nella serata di ieri, durante i festeggiamenti del Carnevale, il giovane è stato fermato e controllato dai Carabinieri nei pressi dell’ingresso varco nord e, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello di genere proibito.

L’arma è stata sequestrata e l’uomo denunciato.