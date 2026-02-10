Melilli, in giro senza casco ma con l’hashish: denunciati

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio, la Polizia Locale di Melilli ha deferito alle autorità competenti due giovani fermati nel corso di un controllo di routine.

Nel dettaglio, i soggetti viaggiavano a bordo di un ciclomotore senza indossare il casco protettivo. A seguito degli accertamenti effettuati dagli agenti, i due sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish, che è stata posta sotto sequestro.

Il mezzo su cui viaggiavano è stato inoltre sottoposto a fermo amministrativo per violazione delle norme del Codice della Strada relative alla guida senza casco.

L’attività rientra nel più ampio programma di prevenzione e vigilanza messo in atto dalla Polizia Locale di Melilli, finalizzato a garantire la sicurezza stradale e il rispetto della legalità sul territorio comunale.

L’Amministrazione Comunale esprime apprezzamento per il costante impegno della Polizia Locale a tutela della sicurezza dei cittadini.