Ultime news

1 minuto di lettura
Polizia Locale

Melilli, in giro senza casco ma con l’hashish: denunciati

L’Amministrazione Comunale esprime apprezzamento per il costante impegno della Polizia Locale a tutela della sicurezza dei cittadini

L’Amministrazione Comunale esprime apprezzamento per il costante impegno della Polizia Locale a tutela della sicurezza dei cittadini

1 minuto di lettura

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio, la Polizia Locale di Melilli ha deferito alle autorità competenti due giovani fermati nel corso di un controllo di routine.

Nel dettaglio, i soggetti viaggiavano a bordo di un ciclomotore senza indossare il casco protettivo. A seguito degli accertamenti effettuati dagli agenti, i due sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish, che è stata posta sotto sequestro.

Il mezzo su cui viaggiavano è stato inoltre sottoposto a fermo amministrativo per violazione delle norme del Codice della Strada relative alla guida senza casco.
L’attività rientra nel più ampio programma di prevenzione e vigilanza messo in atto dalla Polizia Locale di Melilli, finalizzato a garantire la sicurezza stradale e il rispetto della legalità sul territorio comunale.

L’Amministrazione Comunale esprime apprezzamento per il costante impegno della Polizia Locale a tutela della sicurezza dei cittadini.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi