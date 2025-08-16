Melilli in lutto per la morte del giovane Fabrizio Monti – Bafumi, cordoglio dell’amministrazione comunale

Con profondo sgomento e immensa tristezza, la comunità di Melilli apprende la notizia della tragica scomparsa di Fabrizio Monti – Bafumi, il giovane di 19 anni morto in un incidente stradale avvenuto sulla Sp95 tra Priolo e Melilli, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che hanno in mano le indagini, il ragazzo, per cause al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo della moto. A quanto pare, nella caduta ha sbattuto la testa contro un masso e per lui non c’è stato scampo. Incidente mortale sulla provinciale tra Priolo e Melilli, perde la vita un 19enne Incidente autonomo

“La perdita di una vita così giovane, lascia un vuoto incolmabile e scuote nel profondo l’intera cittadinanza, che si stringe attorno al dolore della famiglia in questo momento di indicibile sofferenza“- scrive l’amministrazione di Melilli sui social.

Il sindaco, Giuseppe Carta, e tutta l’amministrazione comunale esprimono le più sentite condoglianze ai familiari di Fabrizio e partecipano con commozione al loro lutto, manifestando il sentimento di tristezza che oggi avvolge la comunità melillese.





“Un pensiero di vicinanza e di preghiera accompagna i suoi cari in queste ore di dolore – conclude l’amministrazione -, nella certezza che il ricordo di Fabrizio rimarrà vivo nei cuori di quanti lo hanno conosciuto e amato.”

Anche la senatrice di Melilli, Daniela Ternullo, ha voluto commentare la triste perdita: “Da madre, credo che sia innaturale e insopportabile dover affrontare il dolore per la perdita di un figlio. La notizia della scomparsa di Fabrizio Monti – Bafumi lascia sgomenti tutti noi. Il mio pensiero e la mia vicinanza vanno alla famiglia Monti-Spada, chiamata a portare un peso che nessun genitore dovrebbe mai conoscere. Il ricordo di Fabrizio continuerà a vivere nel cuore di tutta la comunità.”