Melilli, inaugurato il murale dedicato al percorso devozionale dei Nuri

È stato inaugurato nella mattinata di domenica 18 gennaio, in via Rudinì a Melilli, il murale realizzato dall’artista Edoardo Ettorre e dedicato al percorso devozionale dei Nuri, uno dei riti più rappresentativi della Festa di San Sebastiano.

L’opera, inserita nel contesto urbano come intervento di arte pubblica, racconta attraverso il linguaggio visivo uno dei momenti più intensi della tradizione religiosa melillese, restituendone la forza simbolica e il valore identitario. Il murale si configura come un segno permanente capace di coniugare memoria, devozione popolare e contemporaneità.

All’inaugurazione hanno preso parte cittadini, rappresentanti istituzionali e appassionati d’arte, in un clima di partecipazione che ha sottolineato il forte legame tra la comunità e le proprie tradizioni. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del territorio e del patrimonio immateriale locale.

Con questo intervento, Melilli arricchisce il proprio patrimonio artistico urbano e rafforza il dialogo tra arte e devozione, trasformando uno spazio cittadino in luogo di racconto e identità collettiva.