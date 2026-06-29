Melilli, inaugurato nuovo tratto stradale. Ternullo: “Impegno mantenuto che elimina anche il rischio idrogeologico”

È stata inaugurata questa mattina a Melilli la nuova opera stradale strategica, finanziata grazie all’impegno della vicepresidente del gruppo parlamentare di Forza Italia al Senato, Daniela Ternullo, che in sede di legge di bilancio ha proposto l’intervento, con un impegno di 1,3 milioni di euro stanziati dal Governo nazionale.

“Oggi sono davvero contenta — dichiara la Senatrice. Finalmente a Melilli abbiamo dato il via a questo bellissimo tratto stradale. Un intervento che ho fortemente voluto e che ho portato avanti in Parlamento, traducendo le istanze del territorio. Oggi, vedere quest’opera realizzata mi riempie di soddisfazione e di orgoglio.”

“Si tratta di un’opera strategica — prosegue Ternullo. Il tratto si trova nelle immediate vicinanze dell’università e questo significa un servizio concreto non solo per i cittadini di Melilli, ma anche per tutti gli studenti che ogni giorno frequentano il polo accademico. Ma la cosa più importante è un’altra: questa zona era a rischio idrogeologico, e grazie ai lavori eseguiti quel rischio oggi viene definitivamente eliminato”

“Ringrazio il sindaco Carta e tutta l’Amministrazione comunale per aver impegnato questi fondi esattamente come erano stati da me proposti in Senato – conclude – con serietà, rispetto verso i cittadini e con visione”.