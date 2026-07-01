Melilli, incendio in corso: massimo impegno dei soccorritori per la messa in sicurezza

Proseguono senza sosta, ma sotto il costante coordinamento delle autorità, le operazioni di spegnimento di un incendio che ha interessato oggi alcune aree del centro abitato. L’Amministrazione Comunale ha comunicato che il fronte del fuoco, sviluppatosi tra Viale Mons. Giardina e Viale Sandro Pertini, è attualmente oggetto di un massiccio intervento volto a contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’intera zona.

Per fronteggiare l’evento e garantire la massima protezione ai cittadini, è stato schierato un dispositivo di soccorso molto ampio. Sono infatti al lavoro cinque squadre dei Vigili del Fuoco, una del Corpo Forestale e cinque della Protezione Civile, supportate dalla Polizia Locale per la gestione della viabilità.

L’obiettivo primario dei soccorritori è il presidio costante delle abitazioni e di strutture sensibili come il CSR AIAS e l’area della sede universitaria di Via Parroco Fiorilla, per evitare qualsiasi rischio alle persone.

L’Amministrazione Comunale sta seguendo l’evolversi della situazione in tempo reale, mantenendo un raccordo stretto con tutte le autorità competenti per assicurare che ogni operazione si svolga con la massima efficacia. In una nota ufficiale, il Comune ha espresso un sentito ringraziamento a tutti gli operatori in campo per la professionalità e la dedizione dimostrate in queste ore a tutela della comunità.

Per permettere ai mezzi di soccorso di operare con la massima rapidità, viene rinnovato l’invito ai cittadini a non avvicinarsi alle zone interessate e a lasciare libere le vie di accesso. Si raccomanda inoltre di consultare esclusivamente i canali di comunicazione ufficiali del Comune di Melilli per ricevere aggiornamenti in tempo reale sulla situazione