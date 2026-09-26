Melilli investe sulle persone: nasce “Civitas Cura”, laboratorio di formazione e comunità

Attualità · Il progetto

Una Pubblica Amministrazione cresce non soltanto attraverso procedure, servizi e strumenti sempre più efficienti, ma anche investendo sulle persone, sulle competenze e sulla qualità delle relazioni con la comunità.

Da questa visione nasce “Civitas Cura – Comunicare, comprendere, servire”, il nuovo progetto di formazione permanente del Comune di Melilli, promosso nell’ambito dell’Area della Formazione e delle Politiche Internazionali e inserito nell’indirizzo strategico dell’Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Carta.

L’obiettivo è fare di Melilli un luogo nel quale formazione, cultura e comunicazione pubblica possano incontrare il territorio, superando il modello tradizionale del corso destinato esclusivamente al personale dell’Ente. “Civitas Cura” nasce infatti come un percorso aperto e multidisciplinare, rivolto al personale comunale, ai dipendenti delle società partecipate, ma anche a cittadini, imprese, professionisti e realtà sociali, con l’intento di trasformare la formazione in uno strumento di crescita condivisa. Una scelta che affi anca alla capacità amministrativa dell’Ente un investimento costante sul capitale umano, sulla comunicazione istituzionale e sulla costruzione di una relazione sempre più consapevole tra Comune e cittadino.

Il progetto si articolerà in un ciclo di incontri affidati a personalità provenienti da differenti ambiti professionali, disponibili a mettere gratuitamente competenze ed esperienze al servizio della comunità.

Tra i protagonisti dei prossimi appuntamenti figurano lo psicologo e psicoterapeuta Roberto Cafiso, il giornalista ed esperto di comunicazione istituzionale e territoriale Carmelo Miduri, il medico Antonino Rizzo, il Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa Gianni Spinella e il Segretario Generale del Comune di Melilli Salvatore Marco Puglisi.

Psicologia, comunicazione, salute, organizzazione, diritto, amministrazione e relazioni umane diventeranno così parti di un unico percorso: comprendere meglio per servire meglio.

Il primo appuntamento lunedì 28 settembre. Il percorso prenderà ufficialmente il via lunedì 28 settembre 2026, alle ore 16.00, nella Sala di Lettura della Biblioteca Comunale di Melilli, con l’incontro: “Magnifica humanitas e muri relazionali – L’autenticità umana nell’era dell’Intelligenza Artificiale”

A introdurre i lavori saranno il Sindaco On. Giuseppe Carta e la Dott.ssa Enza Marchica, Dirigente dell’Area Strategica – Risorse Umane.

Dialogheranno sul tema il Prof. Don Salvo Spataro, Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Metodio” di Siracusa e professore di Teologia Morale, e il Prof. Avv. Daniel Amato, Vice Segretario Generale del Comune di Melilli e professore universitario di Sociologia del Diritto. A moderare l’incontro sarà il Dott. Agatino Mirko Aloisio, Assessore alla Cultura.

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Il primo appuntamento inaugura un calendario destinato a svilupparsi attraverso nuovi temi e differenti professionalità, con l’obiettivo di rendere la formazione non un’esperienza occasionale, ma una politica culturale permanente capace di coinvolgere l’intera comunità.

Con Civitas cura, Melilli rafforza così la propria off erta culturale e formativa e sperimenta un modello nel quale Comune e comunità crescono insieme attraverso la conoscenza, il confronto e la condivisione delle competenze. Perché la sfi da di un’amministrazione contemporanea non è

soltanto fare di più, ma anche comunicare meglio, comprendere di più e servire meglio.

Melilli sceglie di partire dalle persone e di trasformare la conoscenza in comunità.