Cultura · Cultura

L’Amministrazione Carta mette la gentilezza al centro della riflessione sul futuro delle comunità, puntando sulla cultura e la rigenerazione dei legami sociali.

Venerdì 27 novembre 2026, alle ore 17.30, la Biblioteca Comunale ospiterà, nell’ambito dell’Eco Book Festival, la presentazione de «La Mite Spada – Poemetto sulla gentilezza» del Prof. Avv. Daniel Amato, avvocato, dirigente pubblico, docente universitario e autore di pubblicazioni tra diritto, filosofia, scienze sociali e letteratura.

L’iniziativa si inserisce nella visione strategica del Sindaco On. Giuseppe Carta, Presidente della IV Commissione ARS Ambiente, Territorio e Mobilità, che individua nella cultura un’infrastruttura sociale e un fattore di sviluppo territoriale.

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“Vogliamo superare – afferma il Sindaco On. Giuseppe Carta – la logica degli eventi occasionali e integrare le politiche culturali nei processi di sviluppo locale, promuovendo coesione sociale, partecipazione civica e identità territoriale. Tre mesi di storie, radici e rigenerazioni sulla Terrazza degli Iblei, nel segno di una sostenibilità

tanto ambientale quanto umana”.

Interverranno il Sindaco On. Giuseppe Carta ed Enza Marchica, dirigente dell’Area Strategica del Comune di Melilli e Presidente dell’Associazione “Il Filo della Vita” ODV, da sempre impegnata nella solidarietà e nella cura del prossimo. Dialogheranno sul tema Michelangelo Giansiracusa, Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e Sindaco di Ferla, attento alla cultura del benessere come fattore di sviluppo locale; Violante Valenti, Direttrice Artistica della Fondazione Pino Valenti da Melilli, scrittrice, drammaturga, saggista e regista teatrale di fama nazionale; Agatino Mirko Aloisio, Assessore alla Cultura del Comune di Melilli, che ha condiviso con l’autore l’impegno accademico e di ricerca sulla gentilezza nella Sociologia del Diritto.

Modererà Gianni Catania. Le conclusioni saranno affidate all’autore