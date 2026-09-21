Melilli, la Pirrera Sant’Antonio aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio

Cultura · 27 settembre

La Pirrera Sant’Antonio – Cava del Barocco aderisce agli European Heritage Days – Giornate Europee del Patrimonio, con un’apertura speciale in programma domenica 27 settembre, dalle 18 alle 22, al costo esclusivo di 1 euro.

Per l’occasione, la Fondazione Museo Pino Valenti di Melilli propone “Storie di pietra e di pirriaturi”, un percorso guidato che conduce i visitatori tra le imponenti gallerie di roccia della Cava del Barocco, per scoprire la storia di questo luogo straordinario e delle generazioni di uomini che, con fatica e sapienza, ne hanno scavato e lavorato la pietra.

L’iniziativa si inserisce nello spirito delle Giornate Europee del Patrimonio, offrendo un’occasione per avvicinare il pubblico alla storia e alla memoria di uno dei luoghi più rappresentativi del patrimonio di Melilli – Terrazza degli Iblei.