Melilli, lanciano la droga dal finestrino ma è troppo tardi: arrestati

Giovedì notte i Carabinieri della Stazione di Melilli, nel corso di servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due giovani, rispettivamente di 25 e 20 anni, entrambi di Melilli.

Intorno alle ore 00.30, nella centrale piazza San Sebastiano, i due ventenni, alla vista dei Carabinieri, cercavano di darsi alla fuga con la propria autovettura in direzione della SP30 e, nel tentativo di sottrarsi al controllo, lanciavano dal finestrino lato passeggero un involucro in plastica risultato contenere 200 grammi di marijuana.

Nel corso delle successive perquisizioni personali e domiciliari sono stati rinvenuti e sequestrati altri 14 grammi della medesima sostanza, già suddivisa in dosi, oltre a materiale vario per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente.