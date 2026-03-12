Melilli, le scenografie di Tony Fanciullo alla Pirrera Sant’Antonio – Cava del Barocco

La Fondazione Museo Pino Valenti da Melilli annuncia l’inaugurazione di un nuovo percorso espositivo alla Pirrera Sant’Antonio – Cava del Barocco, che a partire da domenica 15 marzo 2026 ospiterà le scenografie di Tony Fanciullo, artista e scenografo teatrale già collaboratore dell’INDA – Istituto Nazionale del Dramma Antico e premiato nel 1998 da Vittorio Sgarbi come giovane artista emergente.

L’esposizione sarà integrata nel percorso della visita guidata alla cava, con le opere disposte lungo le gallerie scavate nella roccia, in un suggestivo dialogo tra arte scenica, memoria del lavoro e paesaggio della pietra. Un’esperienza immersiva che unisce il racconto storico della Pirrera alla dimensione teatrale e creativa della scenografia. La mostra presenta riproduzioni e reinterpretazioni di elementi scenici progettati dall’artista per diverse rappresentazioni teatrali in Italia, tra cui Le Supplici di Eschilo al Teatro Greco di Siracusa, oltre a opere ispirate ai grandi classici della tradizione greca, come Sofocle e Omero.

Alcune di queste creazioni sono state esposte anche in contesti culturali di prestigio, tra cui il Castello Maniace di Siracusa, laValle dei Templi di Agrigento e la mostra "Donne e gioielli nell'Arte", promossa dalla Presidenza del Consigliodei Ministri – Ministero delle Pari Opportunità e dalla Galleria Internazionale ArteDesign di Roma.